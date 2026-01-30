Mercur nu este ceea ce pare: Linii strălucitoare indică o planetă activă

Planeta Mercur, considerată mult timp o lume rece și lipsită de activitate geologică, ar putea fi încă modelată de procese interne, potrivit unor cercetări recente, scrie ScienceAlert.

Dungi luminoase gravate pe suprafața planetei par să indice o activitate geologică relativ recentă, punând sub semnul întrebării ideile despre cea mai mică planetă din Sistemul Solar.

Sute de dungi misterioase, cartografiate

Până nu demult, oamenii de știință identificaseră doar un număr limitat de structuri luminoase de pe suprafața lui Mercur, cunoscute sub numele de lineae.

Un nou studiu, condus de astronomul Valentin Bickel de la Universitatea din Berna, în colaborare cu cercetători de la Observatorul astronomic din Padova, a catalogat acum 402 astfel de dungi.

Folosind tehnici de inteligență artificială, echipa a analizat aproape 100.000 de imagini de înaltă rezoluție realizate între 2011 și 2015.

Rezultatele arată că aceste linii strălucitoare se grupează frecvent pe versanții craterelor orientați spre Soare, sugerând un proces activ, nu simple urme ale unui trecut îndepărtat.

Indicii ale unor procese geologice în desfășurare

Pe alte planete, structuri similare tind să se erodeze rapid.

Persistența lor pe Mercur sugerează că aceste dungi ar putea continua să se formeze și astăzi.

Cercetătorii cred că ele sunt legate de fluxul de căldură și de eliberarea unor materiale volatile, precum sulful, din interiorul planetei.

Conform studiului, substanțele volatile pot ajunge la suprafață prin rețele de fisuri create de impacturi anterioare.

Multe dintre dungi par să pornească din depresiuni puțin adânci, numite „cavități” (hollows), considerate rezultatul degazării materialelor volatile din apropierea craterelor.

Misiuni viitoare ar putea confirma ipoteza

Dacă suprafața lui Mercur este încă activă, observațiile viitoare ar putea aduce confirmări clare.

Oamenii de știință speră să își testeze ipoteza folosind date noi de la misiuni operate de Agenția Spațială Europeană și de Agenția Japoneză de Explorare Spațială.

Rezultatele, publicate în Nature Communications Earth & Environment, sugerează că Mercur nu este, până la urmă, o planetă inertă.

Dimpotrivă, ar putea fi încă în evoluție, oferind perspective noi asupra îmbătrânirii planetelor și a dinamicii lor interne.