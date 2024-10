Microplasticele absorbite de făt persistă după naştere, conform unui studiu pe şoareci

Un nou studiu realizat pe şoareci dezvăluie că microplasticele pot fi transferate de la mamă la făt în timpul sarcinii şi pot persista în organele nou-născuţilor timp de cel puţin două săptămâni după naştere, scrie The Science Alert care citează Science of the Total Environment.