Nu asteroidul ar fi fost cauza dispariției tuturor dinozaurilor. Ce arată ultimele teste pe fosilele acestora

Un nou studiu a descoperit dovezi că o boală osoasă potențial letală le punea în pericol viața numeroșilor dinozauri cu gât lung din ceea ce este astăzi Brazilia, în urmă cu aproximativ 80 de milioane de ani, informează Sciencealert. Aceștia erau unii dintre cei mai mari dinozauri din America de Sud și totuși se confruntau cu un dușman extrem de mic.

Oamenii de știință au descris acum scheletele antice a șase sauropozi din Brazilia care prezintă semne de osteomielită – o infecție osoasă distructivă cauzată de o bacterie, o ciupercă, un virus sau un parazit.

Astăzi, această infecție afectează mamiferele, păsările și reptilele.

În Cretacic, ea ar fi putut ucide dinozauri. Fosta casă a sauropozilor din Brazilia găzduia cândva o rețea de râuri lente și puțin adânci, dar și întinderi de apă stătătoare – un mediu propice pentru agenți patogeni și creaturile care îi transportă.

Fie că era bine sau rău, sauropozii păreau să prefere aceste ecosisteme umede. Urmele lor și alte fosile sunt adesea descoperite în câmpii de inundații sau mlaștini antice.

Infecția osoasă a dinozaurilor avansa rapid

„Au existat foarte puține descoperiri de boli infecțioase la sauropozi, prima fiind publicată recent”, spune autorul principal, paleontologul Tito Aureliano de la Universitatea Regională din Cariri (URCA), Brazilia.

„Oasele pe care le-am analizat sunt foarte apropiate în timp și provin din același sit paleontologic, ceea ce sugerează că regiunea oferea condiții pentru ca agenții patogeni să infecteze numeroși indivizi în acea perioadă”, a adăugat acesta.

Fosilele prețioase, de specii nespecificate, au fost colectate între 2006 și 2023 de la situl „Vaca Morta”, din statul brazilian Sao Paulo.

Deoarece niciuna dintre leziunile osoase nu arată semne de vindecare, infecțiile erau probabil încă active la momentul morții. E posibil chiar să fi contribuit la aceasta.

Pe baza patologiei, Aureliano și colegii săi susțin că infecția osoasă avansa rapid. Spre deosebire de urmele de mușcături, leziunile osoase au o „arhitectură haotică”.

Unele oase de sauropod prezintă leziuni doar la interior, în timp ce altele, cu infecții mai avansate, arată excrescențe circulare la exterior. Descoperirile sugerează că boala putea evolua în moduri diferite, poate în funcție de dinozaur sau de tipul agentului patogen implicat.

Dinozaurii au dominat cândva Pământul, dar chiar și cei mai mici agenți patogeni le puteau amenința supremația.