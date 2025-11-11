O nouă speranță medicală: Ultrasunetele pot sprijini vindecarea creierului după un accident vascular cerebral

Un nou studiu al Universității Stanford sugerează că ultrasunetele pulsate aplicate prin craniu ar putea îmbunătăți semnificativ șansele de supraviețuire după un accident vascular cerebral hemoragic, scrie New Scientist.

În experimentele pe șoareci, această metodă a eliminat celulele sangvine moarte și a accelerat recuperarea prin stimularea drenajului limfatic, reducând inflamația și leziunile cerebrale fără intervenție chirurgicală.

Cum ajută ultrasunetele creierul să se vindece

AVC-urile hemoragice, cauzate de ruperea unui vas de sânge, reprezintă aproximativ 15% din totalul cazurilor, dar sunt printre cele mai periculoase.

Tratamentul actual implică deseori proceduri invazive pentru îndepărtarea cheagurilor, ceea ce crește riscul de infecții și deteriorare suplimentară a țesuturilor.

Cercetătorul principal, Raag Airan, a descoperit că undele ultrasonice pot mobiliza lichidul cefalorahidian, curățând în siguranță resturile din creier.

În testele de laborator, șoarecii tratați cu ultrasunete au avut o rată de supraviețuire aproape dublă față de cei netratați și au prezentat o coordonare și o forță musculară mai bune.

Știința din spatele recuperării

Ultrasunetele au activat proteine sensibile la presiune din celulele imune ale creierului, reducând inflamația și stimulând eliminarea celulelor moarte.

Această stimulare a crescut și fluxul de lichid cefalorahidian, permițând eliminarea deșeurilor prin nodurile limfatice din gât (un mecanism esențial de detoxifiere).

Efectele observate imită procesele naturale de curățare ale creierului, sugerând că ultrasunetele pot sprijini sănătatea neurologică pe termen lung.

Potențial pentru Alzheimer și alte boli neurodegenerative

Cercetarea, publicată în revista Nature Biotechnology, ar putea avea aplicații mai largi dincolo de recuperarea după AVC.

Deoarece ultrasunetele pot elimina particule mari, precum celulele sangvine, oamenii de știință cred că pot ajuta și la îndepărtarea proteinelor toxice mai mici, asociate cu Alzheimer și Parkinson.

Testele clinice pe pacienți cu Alzheimer urmează să înceapă anul viitor.