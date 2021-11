O plantă medicinală ar putea fi la fel de eficientă ca ibuprofenul. Frunzele sale ar putea fi folosite şi pentru a trata cancerul, diabetul şi bolile cardiovasculare

„Am fost sceptic la început, în timpul cercetărilor", a declarat Seeseei Molimau-Samasoni, autorul studiului şi managerul diviziei de plante şi tehnologii post-recoltare din cadrul Organizaţiei de Cercetare Ştiinţifică din Samoa. „Existau multe superstiţii în jurul acestei plante în special, chiar şi în medicina tradiţională, dar am fost dornică să aflu dacă aş putea oferi merite ştiinţifice medicamentelor tradiţionale ale poporului samoan", a spus ea.

Descoperirile lui Molimau-Samasoni şi ale colegilor săi au fost evaluate şi de alţi cercetători şi urmează să fie publicate în Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, potrivit The Guardian.

„Frunzele sunt mărunţite şi sucul este stors. Vindecătorii tradiţionali folosesc acel suc ca băutură pentru pacienţii lor. Uneori, ei folosesc, de asemenea, frunzele pentru a le freca pe o persoană care nu se simte bine sau pentru a le aplica pe o rană care trebuie vindecată", a declarat Molimau-Samasoni.

„Am crescut cu bunica mea maternă şi ea era un vindecător tradiţional", a spus ea. „Când a murit, mi-a transmis tratamentele ei, aşa că acum sunt şi eu un fel de vindecător tradiţional”.

Molimau-Samasoni a recunoscut că există mult scepticism şi ezitare manifestate faţă de medicina tradiţională.