Oamenii de știință au construit o memorie de calculator funcțională din ciuperci shiitake

Descoperirea ar putea duce la crearea unei alternative ieftine și ecologice la componentele de memorie folosite astăzi.

Rezultatul este un memristor cu performanțe comparabile cu cele ale unui cip pe bază de siliciu, dar potențial ieftin, scalabil și ecologic, în moduri în care multe componente de calculator din prezent nu sunt.

„Capacitatea de a dezvolta microcipuri care imită activitatea neuronală reală înseamnă că nu este nevoie de multă energie pentru standby sau când aparatul nu este utilizat”, spune psihiatrul John LaRocco.

„Acesta este un lucru care poate reprezenta un avantaj computațional și economic enorm”

Echipa a folosit ciuperci shiitake deoarece această specie este deosebit de robustă și rezistentă la factori de stres, cum ar fi radiațiile. Cercetătorii au însămânțat nouă probe în vase Petri cu spori de shiitake și le-au cultivat în condiții controlate de temperatură și umiditate.

Când miceliul a crescut suficient, probele au fost uscate în lumina directă a soarelui pentru a asigura viabilitatea pe termen lung, apoi conectate la un circuit special construit pentru a fi testat cu curent electric.

Cercetătorii au obținut o performanță de 5.850 Hertz, – comută semnalele la o viteză de aproximativ 5.850 de ori pe secundă. Cele mai lente memristoare disponibile în comerț încep de la puțin sub dublul acestei viteze, astfel încât experimentul este extrem de promițător pentru primii pași.

Cercetătorii au descoperit că pe măsură ce tensiunea electrică creștea, performanța ciupercii scădea, dar au reușit să compenseze acest lucru adăugând mai multe ciuperci în circuit.

Descoperirile indică faptul că aceasta este o cale promițătoare pentru cercetarea și dezvoltarea viitoare către componente accesibile, ieftine și biodegradabile, cu aplicații potențiale variind de la dispozitive personale la aerospațiale.

„Tot ce este nevoie pentru a începe să exploreze ciupercile și calculul ar putea fi la fel de mic ca o grămadă de compost și câteva dispozitive electronice de casă”, spune LaRocco.

Cercetarea a fost publicată în revista PLOS One.