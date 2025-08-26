Premieră medicală în China: transplant de plămân de porc la un pacient aflat în moarte cerebrală

Cercetătorii chinezi au reușit să transplanteze un plămân de porc modificat genetic la un pacient uman aflat în moarte cerebrală, marcând prima încercare din lume de xenotransplant pulmonar, scrie Live Science.

Intervenția a avut loc la Spitalul Universitar din Guangzhou și a urmărit testarea modului în care sistemul imunitar uman reacționează la un organ de porc, nu obținerea unei soluții clinice imediate.

O premieră în xenotransplantul pulmonar

Deși experimente similare au mai avut loc în SUA și China, acestea au vizat inimi, rinichi sau ficat de porc.

Este pentru prima dată când se documentează un transplant de plămân de la o altă specie.

Beneficiarul, un bărbat de 39 de ani aflat în moarte cerebrală, și-a păstrat plămânul drept, iar în locul celui stâng i-a fost implantat cel de porc.

Medicii au monitorizat organul timp de nouă zile, după care experimentul a fost încheiat la cererea familiei.

Cum a decurs experimentul

Plămânul provenea de la un porc modificat genetic prin tehnologia CRISPR de compania Clonorgan Biotechnology.

Trei gene porcine care declanșează reacții imune au fost dezactivate, iar trei gene umane au fost adăugate pentru a face organul mai compatibil.

Pacientului i-au fost administrate medicamente imunosupresoare, ceea ce a prevenit respingerea „hiperacută” imediată. Totuși, după 24 de ore au apărut inflamații, iar până în ziua a treia anticorpii atacau deja organul. Cu toate acestea, plămânul a rămas funcțional timp de nouă zile.

Perspective și provocări viitoare

Cercetătorii au subliniat că plămânii ridică obstacole unice față de alte organe, fiind permanent expuși la aer și având țesut fragil, ușor afectat de atacurile imune.

Deși nu este încă o opțiune viabilă pentru pacienții vii, studiul oferă informații esențiale despre barierele imunologice și genetice ale xenotransplantului pulmonar. Experții consideră că acest pas deschide calea către progrese majore în combaterea deficitului de organe.