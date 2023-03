Roverul Perseverance şi elicopterul Ingenuity descoperă albia unui râu secat de pe Marte

Echipa din spatele roverului a descoperit recent nişte straturi de roci în forme curbate într-o zonă, despre care se crede că provin de la un râu.

Pentru a investiga mai departe, elicopterul Ingenuity a survolat zona pentru a explora, după care roverul a intervenit pentru a efectua cercetări ştiinţifice la faţa locului. Această cooperare între rover şi elicopter este o dovadă a puterii echipei în explorarea spaţiului.

Roverul Perseverance al NASA a reprezentat o realizare remarcabilă a tehnologiei moderne, fiind capabil să efectueze misiuni complexe pe Marte. Printre cele mai importante realizări ale sale se numără aterizarea cu succes pe suprafaţa planetei, colectarea de probe de sol şi de rocă, precum şi efectuarea de cercetări ştiinţifice amănunţite.

Marte este o planetă fascinantă, care a intrigat oamenii de ştiinţă şi publicul larg de-a lungul secolelor.

Cunoscută şi sub numele de "Planeta Roşie", Marte este a patra planetă de la Soare şi este aproape jumătate din dimensiunea Pământului. Deşi este o planetă uscată şi stâncoasă, Marte a avut, în trecut, un climat mai umed şi mai prielnic vieţii, ceea ce a dus la speculaţii cu privire la posibilitatea existenţei vieţii extraterestre în trecutul ei îndepărtat.

1️⃣ In satellite images, my team spied some interesting curved rock beds in this area, which may have come from a meandering river.

2️⃣ #MarsHelicopter flew over the area to scout it out.

3️⃣ Now I’m here doing science up close.



