Studiu: Conexiunea oamenilor cu natura a scăzut cu 60% în 200 de ani. Care este explicația

Studiul a fost realizat de un profesor de la Universitatea din Derby și urmărește cu precizie pierderea naturii din viața oamenilor pe parcursul a 220 de ani. În elaborarea studiului au fost utilizate date despre urbanizare, despre pierderea faunei sălbatice în cartiere și, în mod crucial, despre faptul că părinții nu mai transmit copiilor lor legătura cu natura.

Rezultatele în urma studiului au subliniat că anumite cuvinte legate de natură din cărțile între 1800 și 2020 au dispărut. Declinul maxim, de 60,6%, a fost înregistrat în anul 1990, scrie The Guardian.

Modelul prezice o „dispariție a experienței” continuă, iar generațiile viitoare continuă să piardă contactul cu natura, deoarece aceasta din cauza lipsei acesteia în zonele tot mai urbanizate, dar și pentru că părinții nu mai transmit „orientarea” către lumea naturală.

„Legătura cu natura este acum acceptată ca fiind una dintre cauzele principale ale crizei de mediu”, a afirmat profesorul Richardson, cel care a realizat studiul.

Totuși, un aspect este încurajator: Richardson a fost surprins să descopere că numărul cuvintelor legate de natură din cărți este din nou în creștere – declinul scăzând de la 60,6% între 1800 și 1990 la 52,4% în prezent.