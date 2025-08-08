SpaceX semnează un parteneriat fără precedent pentru explorarea planetei: „Italia merge pe Marte! ”

Compania SpaceX a multimiliardarului Elon Musk a semnat un parteneriat fără precedent cu Agenția Spațială Italiană pentru a livra instrumente științifice pe Marte, au anunțat joi liderii celor două organizații, potrivit Le Figaro. „Italia merge pe Marte!”, a proclamat șeful agenției italiene (ASI), Teodoro Valente, pe rețeaua de socializare X, anunțând acest acord, care ar trebui să permită „transportul instrumentelor italiene în timpul primelor zboruri comerciale Starship către Marte”.

Racheta dezvoltată de SpaceX pentru a merge pe Lună și pe Planeta Roșie este încă în curs de dezvoltare, iar ultimele sale zboruri de testare de la începutul acestui an au eșuat. Elon Musk, care își propune să „colonizeze Marte” și este cunoscut pentru previziunile sale extrem de optimiste, continuă totuși să mizeze pe primele lansări încă din 2026.

„Toată lumea la bord! Plecăm spre Marte! SpaceX oferă acum serviciile sale Starship către Planeta Roșie”, a declarat Gwynne Shotwell, președintele SpaceX on X, salutând parteneriatul semnat cu Italia și promițând anunțuri similare.