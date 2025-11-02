Schimbările climatice provoacă sute de mii de decese anual. Raportul Lancet avertizează asupra impactului devastator asupra sănătăţii

Studiul, prezentat de Le Monde, arată că între anii 2012 şi 2021, peste 546.000 de persoane au murit anual din cauza expunerii la căldură extremă, cifrele fiind în creştere alarmantă faţă de anii 1990.

Totodată, fumul toxic rezultat din incendiile de vegetaţie a provocat un număr record de 154.000 de decese doar în ultimul an, iar poluarea aerului cauzată de combustibilii fosili a dus la 2,5 milioane de morţi în 2022. Potrivit raportului, efectele schimbărilor climatice — valurile de căldură, secetele, ploile torenţiale şi fenomenele meteo extreme — destabilizează sistemele naturale de care depinde viaţa umană.

Schimbările climatice afectează sănătatea umană şi prin politici ineficiente

Raportul Lancet Countdown critică dur eşecurile guvernelor şi corporaţiilor de a implementa politici eficiente pentru combaterea crizei climatice. Autorii subliniază că milioane de decese ar putea fi evitate anual prin măsuri rapide de reducere a emisiilor şi investiţii în energie curată.

De asemenea, experţii au denunţat decizia lui Donald Trump de a retrage SUA din programele climatice internaţionale, afirmând că politicile sale au fost ulterior imitate de alte ţări. Guvernele au cheltuit în 2023 peste 950 de miliarde de dolari în subvenţii pentru combustibili fosili, în ciuda impactului devastator asupra mediului. Cele mai mari sume au fost alocate de Rusia, Iran, Japonia, Germania, Arabia Saudită şi China.

Apel pentru acţiune imediată

Pe fondul temperaturilor record din 2024, care au depăşit pentru prima dată 1,5°C peste nivelurile preindustriale, cercetătorii avertizează că fereastra pentru o tranziţie climatică echitabilă se închide rapid. Ei solicită investiţii urgente în infrastructură rezilientă, energie fără emisii de carbon şi planificare sanitară adaptată noilor riscuri climatice.

Raportul Lancet Countdown va fi una dintre principalele referinţe la negocierile ONU COP30 din Brazilia, unde liderii mondiali sunt chemaţi să adopte măsuri decisive pentru protejarea sănătăţii şi supravieţuirii umane.