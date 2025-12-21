Serotonina și simptomele negative ale schizofreniei. Descoperirea care poate schimba tratamentul

Aceste manifestări afectează profund calitatea vieții și, până acum, nu au răspuns la niciun tratament medicamentos eficient.

Un nou studiu realizat de cercetători de la King’s College London aduce însă o explicație biologică solidă, concentrându-se pe rolul serotoninei și simptomelor negative ale schizofreniei. Cercetarea, publicată în prestigioasa revistă JAMA Psychiatry, oferă primele dovezi directe, obținute la pacienți vii, care leagă eliberarea excesivă de serotonină de severitatea simptomelor negative.

Cum a fost realizat studiul despre serotonină și simptomele negative ale schizofreniei

Studiul a inclus 54 de adulți, dintre care 26 diagnosticați cu schizofrenie și 28 persoane sănătoase, utilizate ca grup de control. Participanții au fost supuși la două scanări PET, folosind un radiotrasor care se leagă de receptorii serotoninei de tip 2A. Între cele două scanări, subiecții au primit o doză de d-amfetamină, substanță care stimulează eliberarea de serotonină.

Rezultatele au arătat că, deși toți participanții au prezentat o creștere a serotoninei, pacienții cu schizofrenie au avut o eliberare semnificativ mai mare, în special în cortexul frontal — zona creierului responsabilă de motivație, luarea deciziilor și comportamentul orientat spre scop.

Legătura directă dintre serotonină și simptomele negative ale schizofreniei

Analiza datelor a indicat o corelație clară: cu cât eliberarea de serotonină era mai mare, cu atât simptomele negative ale schizofreniei erau mai severe. Pacienții afectați prezentau dificultăți majore în viața de zi cu zi, inclusiv lipsa independenței, izolarea socială și imposibilitatea de a desfășura activități obișnuite.

Efectul a fost deosebit de pronunțat la pacienții cu așa-numita „schizofrenie deficitară”, o formă caracterizată prin simptome negative persistente. Important este faptul că rezultatele s-au menținut chiar și după excluderea pacienților care urmau tratament antipsihotic, sugerând că dereglarile serotoninei sunt o trăsătură intrinsecă a bolii, nu un efect secundar al medicației.

De ce descoperirea este crucială

În prezent, majoritatea medicamentelor pentru schizofrenie vizează dopamina, fiind eficiente în reducerea halucinațiilor, dar aproape inutile pentru simptomele negative. Descoperirea faptului că problema nu este numărul receptorilor de serotonină, ci comportamentul anormal al sistemului de eliberare, deschide calea către terapii complet noi.

Cercetătorii avertizează că sunt necesare studii suplimentare pentru a testa dacă reglarea sigură a serotoninei poate ameliora simptomele negative fără a agrava alte manifestări ale bolii. Cu toate acestea, studiul oferă, pentru prima dată în ultimele decenii, un țint biologic clar, acolo unde anterior existau doar ipoteze.