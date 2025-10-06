Sprayul nazal care previne infecțiile cu COVID-19 și alte virusuri respiratorii

Efectele antivirale ale azelastinei

Azelastina este un spray nazal antihistaminic utilizat pe scară largă pentru tratarea rinitei alergice. Studii recente sugerează că are activitate antivirală in vitro împotriva mai multor virusuri respiratorii, inclusiv SARS-CoV-2; cu toate acestea, eficiența sa clinică rămâne neclară, scrie news-medical.net.

Aceste efecte antivirale ar putea fi determinate de interacțiunea dintre azelastină și receptorul enzimei de conversie a angiotensinei 2 (ACE2), folosit de SARS-CoV-2 pentru a pătrunde în celule. Alte cercetări arată că tratamentul cu azelastină inhibă enzima principală a virusului SARS-CoV-2 (Mpro), care mediază atașarea virală la celula gazdă. De asemenea, azelastina pare să producă modificări asupra receptorului σ-1 și să inhibe expresia moleculei de adeziune intercelulară 1 (ICAM-1).

Studiile clinice randomizate de dimensiuni mici au indicat că azelastina reduce încărcătura virală la pacienții infectați cu SARS-CoV-2, ceea ce sugerează potențialul său ca tratament preventiv. Studiul actual a urmărit să evalueze eficiența și siguranța sprayului nazal cu azelastină în reducerea incidenței infecțiilor cu SARS-CoV-2.

Despre studiu

Cercetarea a fost un studiu clinic randomizat, de fază II, desfășurat într-un singur centru, care a comparat utilizarea sprayului nazal cu azelastină și a unui placebo la 450 de persoane. Vârsta medie a participanților a fost de 33 de ani, majoritatea fiind femei de rasă albă.

Femeile aflate la vârsta fertilă au fost incluse doar dacă nu erau însărcinate, nu alăptau și/sau foloseau metode contraceptive sigure. Majoritatea participanților primiseră cel puțin o doză de vaccin împotriva COVID-19, media fiind de trei doze, iar cea mai recentă administrare avusese loc cu doi ani înainte de începerea studiului.

Participanții au fost repartizați aleatoriu pentru a primi spray nazal cu azelastină 0,1% sau placebo, de trei ori pe zi, timp de opt săptămâni. Doza de azelastină a fost mai mare decât cea prescrisă în mod obișnuit pentru rinita alergică moderată sau severă (de obicei, de două ori pe zi).

Pe parcursul studiului, participanții au fost testați pentru SARS-CoV-2 prin teste antigen rapide (RAT) de două ori pe săptămână, iar orice rezultat pozitiv a fost confirmat prin test PCR. Cei care prezentau simptome respiratorii, dar aveau rezultate negative la RAT, au fost, de asemenea, testați prin PCR pentru SARS-CoV-2 și alte virusuri respiratorii.

Rezultatele studiului

Grupul tratat cu azelastină a avut o rată de infectare cu SARS-CoV-2 de 2%, comparativ cu 6,7% în grupul placebo. Această diferență indică o reducere a riscului de infectare cu aproximativ 70%.

Tratamentul cu azelastină a întârziat și momentul infectării cu 12 zile față de grupul placebo. Infecțiile simptomatice cu COVID-19 au fost mai rare în grupul tratat, iar participanții care au contractat virusul au rămas pozitivi la testele RAT cu 1,7 zile mai puțin decât cei din grupul de control.

Chiar și în perioadele cu expunere mai ridicată, numărul infecțiilor raportat la expunere a fost mai mic la cei tratați cu azelastină decât la cei din grupul placebo.

Pe lângă COVID-19, rinovirusul a fost cea mai frecventă infecție raportată. Azelastina a redus și riscul de infecție cu rinovirus – doar 2% dintre participanți s-au infectat, comparativ cu 6% în grupul placebo.

Per total, infecțiile respiratorii detectate prin test PCR au afectat 9% dintre persoanele tratate cu azelastină, comparativ cu 22% în grupul de control. Participanții care aveau anticorpi împotriva SARS-CoV-2, indicând o infecție anterioară, au avut șanse ceva mai mici de a se reinfecta, ceea ce sugerează că imunitatea existentă a influențat modest riscul de infectare.

Este important de menționat că evenimentele adverse au fost similare ca frecvență între cele două grupuri, deși reacțiile considerate legate de tratament au fost mai frecvente în grupul cu azelastină. Totuși, majoritatea reacțiilor au fost minore și cunoscute: gust amar, sângerări nazale și oboseală.