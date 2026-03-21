Stresul agravează eczemele: mecanismul din spatele inflamației pielii

Cercetarea, realizată de o echipă de la Fudan University, universitate de top din China, a pornit de la analiza a peste 50 de persoane cu eczemă. Cercetătorii au comparat nivelul de stres raportat de participanți cu severitatea inflamației și cu nivelul eozinofilelor – un tip de globule albe implicate în reacțiile inflamatorii – din sânge și piele.

Legătura dintre stres și eczeme

Rezultatele au arătat o legătură directă: nivelurile mai mari de stres sunt asociate cu forme mai severe ale bolii. Diferența s-a observat în principal prin niveluri mai mari de eozinofile, nu prin modificări ale altor celule imunitare. Aceste celule ajută în mod normal organismul să se apere, dar când sunt activate în exces, contribuie la inflamația pielii.

Pentru a înțelege mecanismul, cercetătorii au urmărit traseul semnalului de stres, de la creier până la piele, folosind modele experimentale și tehnici de imagistică și analiză genetică.

Cum acționează stresul asupra pielii

Potrivit Science Alert, analiza a arătat că stresul activează neuronii simpatici – implicați în reacția de „luptă sau fugi”, care transmit semnale către piele și declanșează activarea eozinofilelor. Aceste celule intră într-un mod de acțiune mai agresiv și contribuie la agravarea inflamației, a erupțiilor și a mâncărimii.

„Descoperirile aprofundează înțelegerea noastră asupra rolului neuronilor simpatici în inflamația pielii și pot contribui la dezvoltarea unor strategii țintite pentru tratarea bolilor cutanate”, au transmis cercetătorii chinezi.

Un rezultat important a apărut atunci când șoarecii au fost modificați genetic pentru a avea mai puține eozinofile. În acest caz, deși eczema nu a fost eliminată complet, legătura dintre stres și agravarea eczemelor a dispărut în mare parte.

Ce rămâne de clarificat

Într-un comentariu asociat, imunologii Nicolas Gaudenzio și Lilian Basso de la Universitatea din Toulouse, o universitate publică de cercetare din Franța, sugerează că creierul ar putea păstra o „memorie” a inflamațiilor anterioare ale pielii, care este reactivată în perioadele de stres.

„Nu este clar cum diferitele tipuri de stres psihologic activează această axă neuro-imunitară și nici dacă alte celule sau subtipuri neuronale sunt implicate”, au arătat cei doi.

Cercetătorii spun că sunt necesare studii suplimentare pentru a vedea dacă mecanisme similare există și în alte boli inflamatorii sensibile la stres, precum psoriazisul sau bolile inflamatorii intestinale.

O afecțiune frecventă

Eczemele afectează până la 10% dintre adulți, iar dermatita atopică este cea mai frecventă formă. Boala poate provoca mâncărimi intense, durere și tulburări de somn.

Descoperirea sugerează că gestionarea stresului trebuie să devină o componentă reală a tratamentului, nu doar o recomandare generală, ci o componentă cu impact real asupra evoluției bolii.