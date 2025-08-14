Prima pagină » Ştiinţă-Sănătate » Studiu. Cele mai avansate modele AI pot schimba opiniile politice ale oamenilor în doar 10 minute

Studiu. Cele mai avansate modele AI pot schimba opiniile politice ale oamenilor în doar 10 minute

Modelele de inteligenţă artificială dezvoltate de OpenAI, Meta, xAI şi Alibaba au capacitatea de a influenţa opiniile politice ale utilizatorilor după mai puţin de 10 minute de conversaţie, arată un studiu realizat de AI Security Institute împreună cu universităţi precum Oxford şi MIT.
Studiu. Cele mai avansate modele AI pot schimba opiniile politice ale oamenilor în doar 10 minute
Foto: Hepta
Petre Apostol
14 aug. 2025, 12:19, Ştiinţă-Sănătate

Cercetarea, prezentată joi în Financial Times, arată că chatboţii devin persuasivi prin prezentarea de dovezi relevante şi adaptarea mesajelor în funcţie de vârstă, gen sau orientarea politică a utilizatorilor. Schimbarea opiniilor se menţine între 36% şi 42% după o lună.

Specialiştii avertizează că această capacitate poate fi folosită pentru dezinformare sau manipularea opiniei publice, dar poate avea şi efecte pozitive, precum reducerea credinţelor în teorii conspiraţioniste sau scepticismul faţă de vaccinuri.

Companii precum OpenAI şi Google DeepMind afirmă că aplică măsuri pentru a preveni abuzul, folosind filtre şi tehnici de instruire menite să încurajeze comunicarea raţională şi să elimine conţinutul politic manipulator.