Studiu. Cele mai avansate modele AI pot schimba opiniile politice ale oamenilor în doar 10 minute

Cercetarea, prezentată joi în Financial Times, arată că chatboţii devin persuasivi prin prezentarea de dovezi relevante şi adaptarea mesajelor în funcţie de vârstă, gen sau orientarea politică a utilizatorilor. Schimbarea opiniilor se menţine între 36% şi 42% după o lună.

Specialiştii avertizează că această capacitate poate fi folosită pentru dezinformare sau manipularea opiniei publice, dar poate avea şi efecte pozitive, precum reducerea credinţelor în teorii conspiraţioniste sau scepticismul faţă de vaccinuri.

Companii precum OpenAI şi Google DeepMind afirmă că aplică măsuri pentru a preveni abuzul, folosind filtre şi tehnici de instruire menite să încurajeze comunicarea raţională şi să elimine conţinutul politic manipulator.