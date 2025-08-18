Telescopul James Webb dezvăluie că Earendel, cea mai îndepărtată stea cunoscută, s-ar putea să nu fie de fapt o stea

Astronomii revizuiesc clasificarea lui Earendel, considerată cândva cea mai îndepărtată stea observată vreodată, scrie Live Science.

Noile observații realizate cu Telescopul Spațial James Webb (JWST) sugerează că Earendel, considerată inițial o singură stea masivă, ar putea fi de fapt un roi stelar compact, aflat la aproape 13 miliarde de ani-lumină distanță.

O nouă privire asupra lui Earendel

Detectată pentru prima dată de Telescopul Spațial Hubble în 2022, Earendel părea a fi o stea formată la doar 900 de milioane de ani după Big Bang.

Însă, într-un studiu recent publicat în The Astrophysical Journal, cercetătorii au folosit instrumentele avansate ale JWST pentru a o reevalua.

Rezultatele arată că trăsăturile sale spectrale seamănă mai mult cu cele ale roiurilor globulare – grupuri de stele unite prin gravitație – decât cu cele ale unei singure stele.

Cercetătorul principal Massimo Pascale de la UC Berkeley a explicat că aceste rezultate se potrivesc cu modul în care oamenii de știință cred că arătau roiurile globulare timpurii în primul miliard de ani al universului.

Totuși, alți astronomi, precum Brian Welch de la NASA, avertizează că dovezile nu sunt concludente, întrucât și o stea extrem de mărită ar putea produce un spectru similar.

Un efect cosmic de mărire

Lumina lui Earendel a fost vizibilă doar datorită fenomenului de lentilă gravitațională — curbarea luminii de către un roi galactic masiv aflat între Pământ și ”stea”.

Acest efect rar de amplificare a făcut ca Earendel să apară de 4.000 de ori mai strălucitoare decât în mod normal. Astfel de alinieri sunt foarte rare și ridică întrebarea dacă astronomii văd o stea singură, un sistem binar sau un roi stelar mic.

Următorii pași în rezolvarea misterului

Cheia pentru a determina adevărata natură a lui Earendel constă în monitorizarea efectelor de microlentilă gravitațională.

Fluctuațiile subtile ale luminozității ar putea arăta dacă este un obiect compact, precum o stea, sau un roi stelar mai mare. Observațiile viitoare cu JWST sunt așteptate să aducă mai multă claritate.