Un efect neașteptat al caniculei: mai multe agresiuni și incidente cu arme de foc

În această vară, Europa s-a confruntat cu unele dintre cele mai extreme temperaturi înregistrate vreodată, termometrele atingând valori record în timpul mai multor valuri de căldură consecutive.

Vremea caniculară a provocat mii de decese, a pus presiune pe unitățile medicale și a evidențiat nevoia unei pregătiri mai bune pentru viitor, potrivit Euronews.

Temperaturile extreme pot avea consecințe periculoase asupra sănătății, epuizarea termică, insolația și deshidratarea fiind printre cele mai frecvente.

Cu toate acestea, cercetătorii au identificat peste 30 de diagnostice asociate cu temperaturile ridicate, care înregistrează creșteri semnificative în perioadele de căldură intensă.

Cercetarea a identificat legături puternice între temperaturile extreme și probleme de sănătate trecute adesea cu vederea, precum puseurile de scleroză multiplă, erupțiile cutanate și diverse traumatisme fizice.

Studiul a analizat 1.803 diagnostice înregistrate în aproape un milion de vizite la departamentele de urgență și centrele de îngrijire medicală de urgență din Chicago, în perioada mai-septembrie, între 2011 și 2023.

Situațiile trecute cu vederea la urgență

Cercetătorii au identificat diagnostice precum erupții cutanate și umflături, insuficiență renală acută, scleroză multiplă, tulburări mintale și comportamentale, precum și înțepături și mușcături de insecte, care au fost asociate cu temperaturile ridicate și sunt adesea trecute cu vederea în serviciile de urgență.

Autorii au subliniat că mediile urbane se confruntă cu riscuri suplimentare din cauza așa-numitului „efect de insulă de căldură urbană”, care poate crește temperaturile locale cu câteva grade și poate prelungi durata acestor episoade.

Incidentele cu arme de foc, ridicate

Rezultatele sugerează, de asemenea, că temperaturile extreme ar putea fi asociate cu o creștere a traumatismelor accidentale și violente, inclusiv a agresiunilor și incidentelor în care sunt implicate arme de foc. Cercetătorii au identificat 23 de diagnostice specifice legate de traumatisme, intoxicații sau cauze externe care au îndeplinit criteriile pentru a fi considerate asociate cu temperaturile extreme.

Cercetătorii spun că rezultatele ar putea contribui la îmbunătățirea pregătirii pentru viitoarele perioade cu temperaturi extreme.