Un medicament ar putea inversa simptomele autismului

Cercetătorii de la Stanford Medicine au descoperit că un medicament aflat în prezent în studiu pentru epilepsie ar putea inversa simptomele de bază ale autismului la șoareci, scrie Daily Mail.

Tratamentul, numit Z944 (ulixacaltamide), a demonstrat reducerea comportamentelor repetitive, a sensibilităților senzoriale și a dificultăților sociale după doar o doză.

Rezultatele marchează un potențial progres în înțelegerea mecanismelor cerebrale comune dintre tulburarea de spectru autist (TSA) și epilepsie.

Legătura dintre autism și epilepsie

Autismul afectează unul din 31 de copii din SUA, o creștere semnificativă față de unul din 150 la începutul anilor 2000.

Persoanele cu autism sunt de până la 30 de ori mai predispuse să dezvolte epilepsie, ceea ce sugerează rădăcini neurologice comune.

Cercetătorii au identificat nucleul talamic reticular (RT), o zonă a creierului care procesează informațiile senzoriale, ca fiind un factor cheie.

La șoarecii cu mutații genetice asociate autismului, neuronii RT erau hiperactivi, provocând sensibilitate crescută și comportamente repetitive.

Cum acționează Z944

Z944, un blocant al canalelor de calciu de tip T, a suprimat hiperactivitatea RT la șoareci.

Animalele cărora li s-a administrat medicamentul au arătat îmbunătățiri imediate în interacțiunea socială, reducerea hiperactivității și diminuarea comportamentelor repetitive.

Medicamentul a redus, de asemenea, susceptibilitatea la crize epileptice. Totuși, atunci când activitatea cerebrală în RT a fost crescută artificial, comportamentele asemănătoare autismului au revenit, confirmând rolul acestei căi neuronale.

Potențial și limite

Deși rezultatele sunt promițătoare, Z944 se află încă în studii clinice pentru epilepsie și nu este aprobat pentru utilizarea generală.

Efectele sale asupra oamenilor cu autism rămân incerte. Cercetătorii subliniază că sunt necesare mai multe studii pentru a dezvolta terapii specifice circuitelor neuronale implicate în TSA.