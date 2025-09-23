Un medicament anticancer va fi folosit ca terapie pentru autism

Oficialii americani de sănătate au anunţat că medicamentul va putea fi prescris pentru tratamentul deficienţei cerebrale de folat, asociată cu autismul. După actualizarea etichetei, programele Medicaid vor acoperi costul tratamentului, potrivit Fox News.

Neurologul Richard Frye, care studiază tratamentele experimentale pentru autism, spune că leucovorina funcţionează similar cu acidul folic şi ajută în special la îmbunătăţirea limbajului.

Alte beneficii includ reducerea comportamentelor repetitive şi îmbunătăţirea funcţiei sociale.

Medicul avertizează că leucovorina se administrează în doze mult mai mari decât vitaminele obişnuite şi necesită supraveghere medicală. Unii copii devin „extrem de hiperactivi” şi nu răspund la tratament.

Experţii subliniază că nu există un „remediu miraculos” pentru autism şi că leucovorina trebuie folosită împreună cu terapia comportamentală şi logopedică.