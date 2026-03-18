Un plasture cât o monedă poate revoluționa medicina. Cum colectează celule imune fără nicio înțepătură

Dispozitivul conține sute de ace microscopice fabricate dintr-un polimer aprobat de FDA. Fiecare ac este acoperit cu un hidrogel derivat din alge marine. Hidrogelul absoarbe celulele imune și moleculele din lichidul interstițial al pielii, conform Scitech Daily.

Microacele ajung doar la straturile superioare ale pielii. Evită contactul cu nervii sau vasele de sânge și provoacă iritație minimă.

Plasturele detectează semne de inflamație în câteva minute. Colectează celule imune specializate în câteva ore.

Ce celule captează și de ce este important

Plasturele utilizează celule T de memorie rezidente – sentinele imunitare care rămân în piele și reacționează rapid când întâlnesc amenințări cunoscute. Când detectează un antigen familiar, ele atrag celule imune suplimentare din fluxul sanguin.

Cercetătorii au folosit acest mecanism natural pentru a concentra celulele imune în piele și a le colecta. Analiza lor oferă informații despre intensitatea răspunsului imun la boli sau factori declanșatori specifici.

„Am demonstrat că le putem captura fără durere și în mod neinvaziv”, a spus Sasan Jalili, inginer biomedical la JAX. „Acest lucru este deosebit de important în zone sensibile, precum fața sau gâtul, dar și pentru adulții în vârstă, pacienții fragili și copiii mici.”

Testele pe oameni și aplicațiile viitoare

Dispozitivul a fost deja testat pe oameni la UMass Chan Medical School. Plasturele a colectat un amestec divers de celule imune și proteine de semnalizare, inclusiv celule T de memorie rezidente.

„Acest studiu marchează prima demonstrație de prelevare de probe de celule imune umane vii folosind un plasture cu microace”, a declarat Jalili.

Tehnologia ar putea fi utilizată pentru monitorizarea răspunsurilor la vaccinuri, infecții și tratamente împotriva cancerului. În viitor, pacienții cu afecțiuni cutanate ar putea să-și monitorizeze răspunsurile imune acasă.

Cercetătorii consideră că plasturele ar putea fi adaptat și pentru cavitatea bucală sau căile nazale.