Un supliment ieftin și banal ar putea îmbunătăți memoria și sănătatea creierului la vârste înaintate

Cercetarea, desfășurată de o echipă de la King’s College London, a fost derulată timp de 12 săptămâni și a inclus 36 de perechi de gemeni cu vârste peste 60 de ani. Participanții au fost împărțiți în două grupuri: unii au primit un supliment care combina proteine cu fibre prebiotice, în special inulină și fructooligozaharide (FOS), iar ceilalți au primit un placebo. Rezultatele, spun autorii, au fost surprinzătoare, potrivit Science Alert.

Cei care au luat suplimentul au obținut scoruri mai bune la testele de memorie și învățare vizuală, teste considerate un standard în detectarea timpurie a semnelor de Alzheimer. Diferențele au apărut rapid, în doar trei luni, iar efectele au fost considerate semnificative, chiar dacă nu spectaculoase.

Suplimentul ajută la multiplicarea bacteriilor benefice

Dar poate cel mai interesant aspect al studiului a fost legătura cu sănătatea intestinului. Analizele au arătat că suplimentul a dus la creșterea populației de Bifidobacterium, bacterii benefice care joacă un rol important în sănătatea sistemului digestiv și, tot mai des, sunt asociate cu influențe pozitive asupra creierului. Această conexiune între microbiom și funcția cognitivă devine tot mai studiată, iar rezultatele cercetătorilor britanici par să confirme legătura.

„Am fost uimiți să vedem efecte vizibile într-un timp atât de scurt. În plus, faptul că am lucrat cu gemeni ne-a permis să izolăm foarte bine influențele genetice”, au declarat autorii studiului. În opinia lor, suplimentul testat are un potențial promițător, mai ales că este accesibil ca preț și nu prezintă riscuri majore.

Deși descoperirea este încurajatoare, cercetătorii avertizează că nu vorbim de un „tratament-minune”. Studiul este încă la început, iar efectele observate sunt moderate. Totuși, având în vedere că suplimentul este ușor de găsit și sigur, poate fi un sprijin pentru persoanele care vor să își protejeze memoria odată cu înaintarea în vârstă.

În prezent, echipa plănuiește extinderea cercetării pe grupuri mai mari, urmărind efectele pe perioade mai lungi de timp.