Videoclipurile de câteva secunde ar putea avea un efect neașteptat asupra creierului

Cercetarea sugerează că persoanele care urmăresc videoclipuri scurte rețin mai puține informații și uită mai repede conținutul prezentat comparativ cu cele care urmăresc materiale video mai lungi, relatează Phys.

Autorii studiului au analizat modul în care peste 150 de studenți au memorat informații prezentate în videoclipuri despre destinații turistice. Participanții au urmărit fie materiale cu durata de aproximativ 10 minute, fie videoclipuri scurte, cu durate cuprinse între 30 de secunde și două minute și jumătate.

Rezultatele au arătat că cei care au urmărit videoclipurile scurte au obținut scoruri mai mici la testele de memorie imediată. De asemenea, aceștia au uitat informațiile într-un ritm mai rapid, inclusiv atunci când li s-a cerut în mod explicit să le memoreze.

Videoclipurile scurte favorizează atenția de moment

Pentru a analiza procesele cognitive implicate, cercetătorii au monitorizat activitatea cerebrală a participanților cu ajutorul imagisticii prin rezonanță magnetică funcțională (fMRI).

Analiza a indicat că videoclipurile scurte sunt asociate cu o activitate mai redusă și o sincronizare mai slabă în regiunile creierului implicate în atenție, memorie și control cognitiv. În schimb, acestea par să stimuleze mai puternic mecanismele cerebrale responsabile de reacția rapidă la stimuli externi.

Potrivit autorilor, succesiunea rapidă a imaginilor și caracterul fragmentat al conținutului specific videoclipurilor scurte pot îngreuna procesarea profundă a informației și consolidarea acesteia în memorie.

Cercetătorii consideră că rezultatele ridică semne de întrebare privind utilizarea pe scară largă a videoclipurilor scurte în educație. Ei susțin că materialele video mai lungi ar putea oferi condiții mai bune pentru înțelegerea și reținerea informațiilor.

Videoclipurile de scurtă durată au devenit tot mai populare în ultimii ani pe platforme precum TikTok, Instagram Reels și YouTube Shorts, unde utilizatorii petrec adesea mai puțin de un minut asupra unui singur clip înainte de a trece la următorul.