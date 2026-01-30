Visul tinereții fără bătrânețe: Primul test pe oameni al unei terapii care ar putea inversa îmbătrânirea

Primul studiu clinic pe oameni al unei tehnologii menite să întinerească celulele ar putea începe în curând, marcând un moment major pentru știința longevității, scrie TechnologyReview.

Tratamentul experimental va fi testat la pacienți cu probleme de vedere, însă implicațiile sale depășesc cu mult afecțiunile oculare.

De la dezbaterea despre longevitate la testarea pe oameni

Studiul care urmează să înceapă este coordonat de Life Biosciences, un startup din Boston cofondat de geneticianul de la Harvard David Sinclair.

Compania a primit aprobarea U.S. Food and Drug Administration pentru a demara primul test țintit pe oameni al unei metode de „reprogramare” celulară.

Anunțul vine pe fondul relansării dezbaterii publice despre îmbătrânire, alimentată inclusiv de declarații ale lui Elon Musk, care a sugerat că procesul ar putea fi reversibil.

Life Biosciences intenționează să testeze tratamentul pe aproximativ 12 pacienți cu glaucom, o boală care afectează nervul optic și poate duce la orbire.

Studiul este conceput ca o dovadă de concept, nu ca o terapie generală anti-îmbătrânire.

Cum funcționează reprogramarea celulară

Tehnica, cunoscută sub numele de reprogramare celulară parțială, urmărește readucerea celulelor într-o stare mai sănătoasă prin resetarea mecanismelor epigenetice care controlează activitatea genelor.

Metoda se bazează pe descoperiri premiate cu Nobel, care au arătat că un set redus de gene, numite factorii Yamanaka, pot readuce celulele adulte într-o stare asemănătoare celor stem.

Deoarece reprogramarea completă poate provoca cancer, compania folosește o variantă controlată.

Virusuri care transportă trei gene de reprogramare, cunoscute sub acronimul OSK, vor fi injectate într-un singur ochi al fiecărui pacient.

Genele se vor activa doar în perioada în care pacienții iau doze mici din antibioticul doxiciclină.

Promisiuni, riscuri și dezbateri științifice

Studiile timpurii pe animale au sugerat că metoda ar putea restaura vederea, însă specialiștii avertizează că riscurile persistă.

Comutatorul genetic nu a mai fost folosit la oameni, iar reacțiile imune sunt posibile.

De asemenea, criticii susțin că reprogramarea nu demonstrează încă o inversare reală a îmbătrânirii.

Cu toate acestea, studiul este considerat un pas important.

Cercetători și investitori cred că ar putea accelera progresele în domeniul longevității, care a atras deja finanțări majore din partea unor companii precum Altos Labs și Retro Biosciences.

Ce înseamnă acest lucru pentru viitor

Reprezentanții companiei subliniază că studiul nu reprezintă un „izvor al tinereții”.

Dacă va avea succes, ar putea ajuta unii pacienți să își recapete vederea și ar putea deschide calea către tratamente pentru alte organe.

Deocamdată, este primul pas prudent de la promisiunea din laborator la testarea pe oameni în efortul de a încetini sau inversa anumite aspecte ale îmbătrânirii.