Zona de subducție Cascadia se destramă. Placa Explorer se rupe, anunțând astfel sfârșitul unei structuri tectonice majore

O echipă de geologi condusă de Brandon Shuck de la Universitatea de Stat din Louisiana a descoperit, prin imagistică seismică de înaltă precizie, că placa Explorer se rupe treptat sub presiunea mișcărilor tectonice, scrie Science Alert.

Zona de subducție care se destramă pas cu pas

Cercetătorii au analizat limitele complexe unde se întâlnesc patru plăci tectonice majore – Explorer, Juan de Fuca, Pacific și Nord-Americană – în cadrul zonei de subducție Cascadia, aflată în largul coastei Insulei Vancouver. Datele obținute din reflexia undelor seismice și acustice, asemănătoare unei ecografii planetare, arată existența unor fracturi uriașe sub fundul oceanului, dintre care una are o lungime de 75 de kilometri.

Această fisură masivă sugerează că placa Explorer se descompune în bucăți mai mici, proces ce marchează începutul sfârșitului pentru zona de subducție Cascadia. Geologii afirmă că unele porțiuni ale plăcii nu mai sunt seismice, ceea ce înseamnă că s-au desprins deja de sistemul tectonic principal.

Sfârșitul lent al unei plăci tectonice

Potrivit lui Shuck, subducția nu se oprește brusc, ci dispare „car cu car”, asemenea unui tren care se deraiază treptat. Pe măsură ce bucăți tot mai mari ale plăcii se rup, greutatea care o trăgea sub continent scade, iar procesul de subducție se va stinge. Acest tip de fenomen, spun specialiștii, face parte din ciclul natural de viață al plăcilor tectonice, prevenind distrugerea completă a istoriei geologice a Pământului.