„A fost incredibil de înfricoșător”. Un bărbat a stat săptămâni întregi în spital după ce a fost mușcat de cel mai veninos păianjen din Marea Britanie

Piciorul pensionarului s-a umflat până la dimensiunea unui „pepene verde” după ce a fost mușcat de cel mai veninos păianjen din Marea Britanie.

Potrivit Mirror, bărbatul în vârstă de 73 de ani a suferit „dureri insuportabile” în urma mușcăturii.

El a fost internat în spital timp de două săptămâni în urma incidentului.

Inițial, nu a băgat în seamă mușcătura

Acesta a povestit că a simțit prima dată o înțepătură în spatele piciorului stâng în timp ce termina lucrările de renovare la casa aparținând regretatei sale mame. Pensionarul a spus că nu i-a dat importanță până în a doua zi, când piciorul său s-a umflat cu 38 cm.

El a fost dus la spital după o vizită la medicul său de familie, care i-a spus ulterior că a fost mușcat de o văduvă falsă. Apoi a petrecut 18 zile recuperându-se după mușcătura păianjenului.

Cunoscut în Marea Britanie drept văduva falsă nobilă, acest păianjen, deși veninos, nu reprezintă un risc major pentru oameni.

„A fost incredibil de înfricoșător când am aflat vestea de la medici”, a spus pensionarul.

Nevoit să stea în scaun cu rotile aproape o lună

Veninul i-a atacat piciorul, ceea ce l-a lăsat imobilizat într-un scaun cu rotile timp de aproape o lună, potrivit sursei citate.

Bărbatul a fost mușcat pe 16 septembrie, după ce a ridicat o pătură de pe jos în timp ce stătea în podul casei mamei sale. Cu câteva ore înainte de mușcătură, a spus că a observat un păianjen maro de mărime medie care se cățăra pe un perete din pod, dar nu l-a observat, crezând că este doar un păianjen de casă obișnuit.

„A doua zi am simțit o oarecare durere la mers, dar mi-am continuat planurile și am mers la două evenimente pentru veterani. Dar când am ajuns acasă, aveam dureri considerabile și piciorul mi se umflase. Am crezut că o să explodeze”, a povestit el.

„C el mai dureros lucru pe care l-am trăit vreodată”

„Durerea era uneori insuportabilă. I-aș da nota nouă din zece. Cel mai dureros lucru pe care l-am trăit vreodată. Am vrut să țip, dar a trebuit să mă abțin”, a continuat acesta.

Se crede că văduva falsă a ajuns în Marea Britanie în lăzi cu fructe din Insulele Canare la sfârșitul secolului al XIX-lea. Nimeni nu a murit din cauza unei mușcături de văduvă falsă în Marea Britanie. Experții spun că nu sunt agresive față de oameni, mai arată sursa citată.