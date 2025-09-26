A fost lansată cea mai mare simulare a universului realizată vreodată

Aceasta cartografiază un număr uimitor de 3.4 miliarde de galaxii și urmărește interacțiunile gravitaționale ale peste 4 trilioane de particule.

Numită Flagship 2, simularea se bazează pe un algoritm conceput de astrofizicianul Joachim Stadel de la Universitatea din Zurich (UZH). În 2019, Stadel a folosit supercomputerul Piz Daint, pe atunci al treilea supercomputer ca putere din lume, pentru a efectua calculele, creând în final un model virtual extrem de detaliat al universului, potrivit Space.

„Aceste simulări sunt cruciale pentru pregătirea analizei datelor Euclid”, a declarat într-un comunicat astrofizicianul Julian Adamek de la UZH, colaborator la proiect.

Din 2023, telescopul spațial Euclid cartografiază miliarde de galaxii din univers, studiind distribuția energiei întunecate și a materiei întunecate. Nava spațială va scana în cele din urmă aproximativ o treime din cerul nocturn. Având în vedere amploarea proiectului, Euclid produce cantități uriașe de date, iar simulări precum Flagship 2 ajută la accelerarea timpilor de procesare.

Deși echipa anticipează că observațiile Euclid vor corespunde îndeaproape cu predicțiile din simulare, este probabil să apară surprize. Flagship 2 funcționează pe baza modelului cosmologic standard, care reprezintă ceea ce știm în prezent despre compoziția universului. Dar misiuni precum Euclid sunt concepute pentru a ne provoca cunoștințele actuale. „Vedem deja semne de fisuri în modelul standard”, a spus Stadel.

Publicarea datelor

Echipa este deosebit de entuziasmată să studieze misterul energiei întunecate, forța care determină expansiunea universului. În modelul cosmologic standard, energia întunecată este pur și simplu o constantă. Dar observațiile lui Euclid, care vor analiza până la 10 miliarde de ani în trecut, ar putea revela caracteristici diferite. „Putem vedea cum s-a extins universul în acea perioadă și putem măsura dacă această constantă a rămas într-adevăr constantă”, a spus Adamek.

Primele date observaționale ale lui Euclid au fost publicate în martie 2025, următoarea publicare a seturilor de date fiind programată pentru primăvara anului 2026.