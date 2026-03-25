Această simplă frază îți poate obține un salariu cu până la 20% mai mare la angajare, potrivit unui expert în negociere

Un coach de negociere executivă, Jacob Warwick, își ghidează clienții în negocieri importante, schimbări de carieră și plecări din companii. El spune că piața muncii s-a schimbat radical față de anii 2021 și 2022, când avantajul era de partea angajaților, sscrie Business Insider.

Astăzi, pe fondul incertitudinii economice și al scăderii numărului de demisii, mulți candidați ajung să creadă că trebuie să accepte orice ofertă.

„Problema cu această mentalitate este că îți scade așteptările și îți suprimă creativitatea”, a declarat Warwick pentru Business Insider. „Când pornești de la presupunerea că așa vor sta lucrurile, ajungi în mod natural să negociezi împotriva ta.”

Warwick spune că, chiar și într-o piață dificilă sau dacă ești proaspăt absolvent fără multă experiență, există în continuare modalități de a vedea dacă există mai mult de obținut. El spune că este întotdeauna mai bine să întrebi și a văzut această frază simplă ducând la creșteri de la 5% până la 20% în oferte: „Care sunt șansele să mai fie puțin loc de mai mult aici?”

Fraza este un memento că termenii nu sunt „bătuți în cuie”, a spus el, și că tot ce apare într-un anunț de job este negociabil.

Înainte de a deveni coach executiv, Warwick spune că a folosit aceeași strategie în propriile negocieri de carieră. El spune că nu a urmat o facultate, dar fiecare job pe care l-a avut cerea studii universitare. A povestit că una dintre pozițiile pentru care a aplicat cerea diplomă de master, cu preferință pentru doctorat. Totuși, a obținut rolul.

„Ignor reperele salariale, ignor descrierea jobului, ignor toate acestea”, a spus Warwick, adăugând că încearcă să aibă o conversație despre ce presupune rolul și cum poate fi cel mai util angajatorului.

Warwick spune că întrebarea nu funcționează întotdeauna, dar câțiva angajatori au fost dispuși să își asume un risc cu el, iar asta a făcut ca numeroasele încercări să merite.

Extinderea rolului

Întrebarea „de aur” a lui Warwick nu se referă doar la posibilitatea unui salariu mai mare. Este și o modalitate de a testa dacă rolul în sine ar putea fi mai amplu. Descrierile de job, spune el, subestimează adesea ceea ce ajunge să devină, în realitate, o poziție.

Punând întrebarea „Care sunt șansele să fie nevoie de mai mult decât ceea ce este descris aici?”, candidații pot descoperi oportunități de a avea un impact mai mare și, implicit, de a-și crește valoarea.

El își încurajează clienții să abordeze interviurile ca niște consultanți. În loc să răspundă doar la întrebări, candidații ar trebui să aprofundeze nevoile reale ale companiei, punând întrebări despre extinderea rolului sau despre alte posibilități. Asta înseamnă și să vină activ cu idei, conexiuni și moduri în care pot contribui, nu doar să aștepte să fie evaluați.

Odată ce angajatorul începe să vorbească mai deschis despre nevoi și rolul capătă o formă mai clară, acela este momentul pentru schimbarea de abordare. Warwick spune că ar trebui întotdeauna să îți exprimi entuziasmul și recunoștința pentru oportunitate, dar să menționezi că rolul pare să se fi extins și să întrebi dacă există flexibilitate în salariu pentru a reflecta acest lucru.