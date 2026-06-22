„Ai «șobolănit» pe ascuns cu PSD” Ludovic Orban, atac dur la adresa lui Nicușor Dan

Fostul lider al PNL Ludovic Orban a transmis, luni, un atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan.

Atacul dur al lui Ludovic Orban

„Te-am susținut ca să lupți alături de noi împotriva lor”, a scris fostul lider liberal.

„Contra pesediștilor, ale căror tentacule sufocă toate instituțiile și companiile de stat, care sunt corupți până în măduva oaselor și sunt incurabili, care au construit un sistem ce sufocă România și o ține pe loc”.

„Contra auriștilor și șoșocarilor, criptocomuniști, antidemocrați, antieuropeni, cu un discurs bazat pe minciună, ură și violență și înclinați să impună un regim iliberal și să ducă România din nou sub influența rusească”.

„Contra securiștilor care vor să controleze deciziile în statul român fără să răspundă pentru dezastrul pe care îl provoacă prin nefăcutele acoperiților care le ascultă comenzile din interes sau din frică”.

„Contra rețelei de complicități a magistraților corupți din sistemul de justiție, care controlează CSM și cele mai importante poziții de conducere”, a specificat Orban.