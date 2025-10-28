Alerta urgentă emisă către toți utilizatorii Gmail: 183 de milioane de parole au fost divulgate. Cum puteți verifica dacă vi s-a aflat parola

Datele divulgate online includ nu numai conturile de e-mail în sine, ci și parolele care se presupune că sunt asociate cu aceste conturi.

Această breșă de securitate ar putea permite hackerilor să acceseze nu numai conturile de e-mail, ci și toate celelalte conturi care depind de Gmail, potrivit Independent.

Breșa a avut loc în aprilie anul acesta, dar a fost recent semnalată de Have I Been Pwned, un site web care urmărește breșele de date, astfel încât utilizatorii să poată fi avertizați cu privire la acestea.

Datele provin dintr-un atac cibernetic mult mai amplu, care a fost agregat de pe internet, potrivit lui Troy Hunt, care administrează site-ul web.

Cum puteți verifica dacă ați fost vizat de atac?

Utilizatorii pot verifica dacă adresele lor de e-mail și parolele fac parte din atac – sau din orice altă încălcare a datelor urmărită – utilizând acel site web. În total, site-ul web a urmărit 917 site-uri web compromise și peste 15 miliarde de conturi.

Dacă contul unui utilizator a fost compromis sau ar putea fi compromis, atunci există o serie de acțiuni recomandate relativ simple.

Utilizatorilor li se recomandă să își schimbe parola Gmail și să configureze autentificarea în doi pași.

Autentificarea în doi pași adaugă un nivel suplimentar de securitate unui cont, astfel încât chiar și un hacker care a furat parola unui utilizator nu ar putea obține acces doar cu aceasta.

Spre deosebire de alte sisteme, Google utilizează o serie de provocări secundare diferite și afirmă că instrumentele sale vor alege cea mai potrivită pentru a împiedica accesul hackerilor la un cont.