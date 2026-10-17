Alexandru Rogobete îi cere lui Horațiu Moldovan să plece din fruntea CNAS „încă de când era ministru”: O cauză pentru haosul din sistemul de sănătate i se datorează și lui

Într-o intervenție realizată sâmbătă seara la Antena 3 CNN, Alexandru Rogobete despre criza din sistemul de sănătate.

Potrivit social-democratului, „o cauză pentru haosul, fără precedent, în sistemul de sănătate și în programele naționale de sănătate, când pacienții de oncologie ajung să nu-și mai găsească tratamentele i se datorează și domnului președinte (n. r. – al CNAS) Horațiu Moldovan”.

Rogobete a precizat că îi cere acestuia demisia din conducerea Casei Națonale de Asigurări de Sănătate „încă de când eram ministru”.

Luna trecută, Alexandru Rogobete a spus că „viziunea falimentară a lui Horațiu Moldovan, președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, continuă și în noul program de guvernare. Acest om trebuie să plece urgent din fruntea CNAS”.

„Aceeași gândire de tăieri, ambalată într-un program nou. Horațiu Moldovan a pus, în opinia mea, sistemul de sănătate pe butuci. Rezultatele acestei viziuni se văd deja. Iar soluția nu poate fi continuarea ei sub o altă formă. Horațiu Moldovan trebuie să plece urgent din fruntea CNAS”, a transmis Alexandru Rogobete în septembrie.