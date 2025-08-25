„Nu au existat defecțiuni la motor”, este anunțul făcut de Procuratura italiană. Anchetatorii au expertizat din punct de vedere tehnic parapanta pilotată de Felix Baumgartner și au constatat că accidentul soldat cu decesul sportivului austriac nu a avut loc din cauza vreunei defecțiuni.

Felix Baumgartner și-a pierdut viața pe 17 iulie, la vârsta de 56 de ani, după ce s-a prăbușit cu parapanta în zona localității Porto Sant’Elpidio.

Consultantul tehnic al Parchetului, Marco Rech, a efectuat zilele trecute primul dintre mai multe controale planificate, examinând atent aparatul de zbor. Primele indicii sugerează că nu există defecțiuni la motor sau la elice, iar anchetatorii exclud, astfel, ipoteza unui blocaj tehnic brusc.

Procurorii italieni: ”A rămas conștient până în ultimele clipe”

Mai mult, ancheta a scos la iveală și un alt detaliu important: partenerul de viață al Mihaelei Rădulescu a reușit să deschidă parașuta, fapt ce indică faptul că a rămas conștient până în ultimele clipe. Acest element contrazice ipoteza pierderii cunoștinței în zbor și întărește concluziile medicilor legiști, care au eliminat încă de la autopsie varianta unui atac celebral sau a unui infarct.

Ancheta este încadrată la omor din culpă împotriva unor persoane necunoscute, iar procurorii estimează că raportul final va fi finalizat în aproximativ 60 de zile.

Între timp, imaginile surprinse de bodycam-ul purtat de sportiv ar putea juca un rol decisiv în reconstituirea exactă a accidentului care a pus capăt vieții temerarului austriac.