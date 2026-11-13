Apel la schimbare în Senatul SUA: Chris Van Hollen îl provoacă pe Chuck Schumer pentru funcția de lider al majorității

Chris Van Hollen, senator de Maryland, a declarat că prin rezultatul alegerilor intermediare alegătorii au cerut o schimbare de direcții a Partidului Democrat, potrivit Reuters.
„În aceste alegeri, americanii ne-au cerut să eliminăm mecanismele unei economii trucate în detrimentul celor care muncesc, o economie alimentată de corupția politică. Pentru a reuși acest lucru, avem nevoie de o nouă conducere. Nu este vorba despre o singură persoană, ci despre a răspunde acestui apel. De aceea, candidez pentru funcția de lider al majorității în Senat”, a anunțat Van Hollen, printr-un mesaj publicat pe X.
In this election, Americans called on us to unrig an economy rigged against working people & fueled by political corruption.
To deliver, we need new leadership. This isn’t about any one person – it’s about answering that call.
That’s why I’m running for Senate Majority Leader.
— Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) November 13, 2026
Van Hollen a recunoscut ca nu pornește în această cursă cu prima șansă, însă a precizat că are susținerea a peste 10 dintre cei 55 de senatori democrați până acum.
Printre susținătorii senatorului se numără senatorul ales, din aripa progresistă, Abdul El-Sayed, din Michigan și senatorul independent din Vermont Bernie Sanders, un apropiat al democraților.
Liderul în funcție, Chuck Schumer a salutat competiția internă și dialogul privind viitorul Partidului Democrat, evidențiind că nu are emoții privind pierderea funcției pe care o deține din 2017.
„Sunt deschis oricărei discuții despre viitorul grupului nostru din Congres și despre activitatea importantă pe care o avem în față. Sunt mândru de ceea ce am realizat împreună, 55 de mandate, și numărul continuă să crească; este un rezultat extraordinar și dispun de voturile necesare pentru a continua să dețin funcția de lider al grupului democrat”, a reacționat Schumer.
I welcome any discussion about the future of our caucus and the important work ahead. I’m proud of what we’ve accomplished together—55 seats and counting is an amazing result—and I have the votes to continue serving as Democratic Leader.
I look forward to leading our new Democratic majority and delivering for the American people.
— Chuck Schumer (@SenSchumer) November 13, 2026