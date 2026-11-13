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Apel la schimbare în Senatul SUA: Chris Van Hollen îl provoacă pe Chuck Schumer pentru funcția de lider al majorității

Chris Van Hollen și-a anunțat candidatura pentru funcția de lider al majorității din Senatul Statelor Unite, lansând o provocare la adresa lui Chuck Schumer, care conduce grupul democrat din camera superioară a Congresului de aproape un deceniu.
Apel la schimbare în Senatul SUA: Chris Van Hollen îl provoacă pe Chuck Schumer pentru funcția de lider al majorității
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
13 nov. 2026, 10:02, Știri externe
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Argumentele lui Chris Van Hollen

Chris Van Hollen, senator de Maryland, a declarat că prin rezultatul alegerilor intermediare alegătorii au cerut o schimbare de direcții a Partidului Democrat, potrivit Reuters

„În aceste alegeri, americanii ne-au cerut să eliminăm mecanismele unei economii trucate în detrimentul celor care muncesc, o economie alimentată de corupția politică. Pentru a reuși acest lucru, avem nevoie de o nouă conducere. Nu este vorba despre o singură persoană, ci despre a răspunde acestui apel. De aceea, candidez pentru funcția de lider al majorității în Senat”, a anunțat Van Hollen, printr-un mesaj publicat pe X. 

Susținătorii schimbării de direcție

Van Hollen a recunoscut ca nu pornește în această cursă cu prima șansă, însă a precizat că are susținerea a peste 10 dintre cei 55 de senatori democrați până acum. 

Printre susținătorii senatorului se numără senatorul ales, din aripa progresistă, Abdul El-Sayed, din Michigan și senatorul independent din Vermont Bernie Sanders, un apropiat al democraților. 

Reacția lui Schumer

Liderul în funcție, Chuck Schumer a salutat competiția internă și dialogul privind viitorul Partidului Democrat, evidențiind că nu are emoții privind pierderea funcției pe care o deține din 2017. 

„Sunt deschis oricărei discuții despre viitorul grupului nostru din Congres și despre activitatea importantă pe care o avem în față. Sunt mândru de ceea ce am realizat împreună, 55 de mandate, și numărul continuă să crească; este un rezultat extraordinar și dispun de voturile necesare pentru a continua să dețin funcția de lider al grupului democrat”, a reacționat Schumer. 

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