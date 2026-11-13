Apel la schimbare în Senatul SUA: Chris Van Hollen îl provoacă pe Chuck Schumer pentru funcția de lider al majorității

Argumentele lui Chris Van Hollen

Chris Van Hollen, senator de Maryland, a declarat că prin rezultatul alegerilor intermediare alegătorii au cerut o schimbare de direcții a Partidului Democrat, potrivit Reuters.

„În aceste alegeri, americanii ne-au cerut să eliminăm mecanismele unei economii trucate în detrimentul celor care muncesc, o economie alimentată de corupția politică. Pentru a reuși acest lucru, avem nevoie de o nouă conducere. Nu este vorba despre o singură persoană, ci despre a răspunde acestui apel. De aceea, candidez pentru funcția de lider al majorității în Senat”, a anunțat Van Hollen, printr-un mesaj publicat pe X.

In this election, Americans called on us to unrig an economy rigged against working people & fueled by political corruption. To deliver, we need new leadership. This isn’t about any one person – it’s about answering that call. That’s why I’m running for Senate Majority Leader. — Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) November 13, 2026

Susținătorii schimbării de direcție

Van Hollen a recunoscut ca nu pornește în această cursă cu prima șansă, însă a precizat că are susținerea a peste 10 dintre cei 55 de senatori democrați până acum.

Printre susținătorii senatorului se numără senatorul ales, din aripa progresistă, Abdul El-Sayed, din Michigan și senatorul independent din Vermont Bernie Sanders, un apropiat al democraților.

Reacția lui Schumer

Liderul în funcție, Chuck Schumer a salutat competiția internă și dialogul privind viitorul Partidului Democrat, evidențiind că nu are emoții privind pierderea funcției pe care o deține din 2017.

„Sunt deschis oricărei discuții despre viitorul grupului nostru din Congres și despre activitatea importantă pe care o avem în față. Sunt mândru de ceea ce am realizat împreună, 55 de mandate, și numărul continuă să crească; este un rezultat extraordinar și dispun de voturile necesare pentru a continua să dețin funcția de lider al grupului democrat”, a reacționat Schumer.