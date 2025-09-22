Apple intensifică războiul verbal cu autoritățile de reglementare europene

„Avem o amenințare serioasă în acest sens în Europa”, a declarat directorul executiv Greg Joswiak înainte de lansarea recentă a celor mai noi produse și funcții ale companiei.

Așa-numita „grădină închisă” care combină produsele și software-ul Apple asigură o experiență sigură și de înaltă calitate pentru utilizatori, afirmă compania, dar autoritățile de reglementare din UE contrazic acest lucru, susținând că aceasta exclude în mod nedrept concurenții.

Cele două părți au avut ani de dispute, care au culminat cu o amendă de 500 de milioane de euro aplicată în aprilie de UE, care acuză gigantul tehnologic de comportament anticoncurențial în App Store.

Ca parte a Legii privind piețele digitale (DMA), care a intrat în vigoare în 2022 și a început să se aplice în 2024, UE vizează mai multe companii tehnologice importante.

În cazul Apple, DMA impune, printre altele, ca dispozitivele, cum ar fi căștile, fabricate de alte mărci, să funcționeze cu iPhone-urile.

DMA impune, de asemenea, ca Apple să permită afișarea notificărilor pe ceasurile inteligente ale terților, nu doar pe Apple Watch, și să permită altor platforme să trimită și să accepte conținut către și de la un dispozitiv Apple prin AirDrop.

„Este un lucru bun pentru consumatori, deoarece înseamnă că au de fapt posibilitatea de a alege dispozitivul pe care îl vor utiliza și că pot face ca acestea să comunice între ele, în esență”, a declarat Sébastien Pant de la BEUC, un grup umbrelă care reunește zeci de organizații de protecție a consumatorilor.

„Este important să încercăm să rezolvăm problema grădinilor închise cu care ne confruntăm de ani de zile” și „să încercăm să oferim consumatorilor mai multe opțiuni pe piața digitală”, a adăugat Pant.

Apple ripostează

Însă Apple ripostează public odată cu lansarea noilor AirPods Pro 3.

Căștile wireless vor include funcția „Live Translation”, care le permite utilizatorilor să asculte în limba preferată pe AirPods.

Noile AirPods Pro 3 și Live Translation au fost lansate săptămâna trecută în SUA, dar nu vor fi disponibile pentru utilizatorii din Europa deocamdată, a declarat Apple.

Compania a afirmat că tehnologia este posibilă în prezent numai prin colaborarea microfoanelor de pe AirPods și iPhone și că deschiderea accesului către alte dispozitive ar necesita lucrări de inginerie suplimentare pentru a răspunde așteptărilor utilizatorilor în ceea ce privește confidențialitatea, securitatea și integritatea.

„Vor să ne ia magia – aceea de a avea o experiență perfect integrată oferită de Apple – și să ne facă să fim ca ceilalți”, a declarat Joswiak în cadrul unei conferințe de presă cu jurnaliștii la sediul companiei din Cupertino, California.

Apple intensifică plângerile publice

Apple s-a abținut în mare parte să-și spele rufele murdare în public – la cererea autorității de reglementare, a declarat compania.

Dar devine din ce în ce mai vocală, argumentând că regulile în stilul UE sunt dăunătoare pentru utilizatori și dezvoltatori.

Comisia Europeană, organul executiv al UE, a publicat vineri o decizie prin care respinge cererea Apple de a anula cea mai mare parte a ordinului care impune companiei să facă iPhone-ul să funcționeze cu alte dispozitive.

Luna trecută, compania a emis o declarație prin care avertiza autoritatea britanică de supraveghere a concurenței să nu urmeze exemplul UE, în contextul în care Autoritatea pentru Concurență și Piețe (CMA) merge mai departe cu planurile de deschidere a piețelor dominate de Apple și Google.

Autoritățile de reglementare europene „creează o experiență mai proastă pentru cetățenii lor, adică pentru utilizatorii noștri”, a afirmat Joswiak. „Subminează inovarea, încalcă proprietatea noastră intelectuală și afectează confidențialitatea și securitatea.”

BBC a contactat Comisia Europeană pentru a obține un răspuns.

Apple a amânat anterior lansarea în UE a funcțiilor Apple Intelligence axate pe inteligența artificială.

Alte companii au reținut, de asemenea, funcții în UE din cauza DMA, a spus Pant.

Printre acestea se numără Instagram și compania-mamă a WhatsApp, Meta, care a amânat cu câteva luni lansarea aplicației sale de socializare Threads în UE pentru a se conforma reglementărilor UE privind colectarea datelor utilizatorilor de către firmele de tehnologie.