Armata israeliană ordonă evacuarea unui spital din orașul Gaza, în timp ce liderii mondiali se reunesc la ONU

Sute de mii de oameni au rămas în oraș, cel mai mare teritoriu, deja în ruine după aproape doi ani de război și care se confruntă cu foametea. Armata israeliană a ordonat luni evacuarea Spitalului Iordanian, o clinică medicală importantă, a declarat un oficial palestinian din domeniul sănătății.

Cea mai recentă operațiune israeliană, care a început marți trecut, agravează și mai mult conflictul care a tulburat Orientul Mijlociu și probabil îndepărtează și mai mult orice posibilitate de încetare a focului. Armata israeliană, care afirmă că dorește să „distrugă infrastructura militară a Hamas”, nu a dat un calendar pentru ofensivă, dar există indicii că aceasta ar putea dura luni de zile.

Mulți au încercat să se mute din oraș, unde locuiau odată 1 milion de oameni, în sudul Fâșiei Gaza, în urma apelurilor armatei israeliene la o evacuare completă.

Spitalul de campanie iordanian din cartierul Tal al-Hawa, din sud-vestul orașului, a primit luni dimineață ordinul de evacuare, potrivit unui oficial de rang înalt din domeniul sănătății.

Armata a ordonat deja tuturor palestinienilor din orașul Gaza să se îndrepte spre sud, în centrul și sudul Fâșiei Gaza. Ea a comunicat lucrătorilor umanitari, prin mesaje private, că toate centrele umanitare – cu excepția spitalelor – trebuie evacuate.

Armata nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

Dr. Muneer al-Boush, directorul general al Ministerului Sănătății din Gaza, a declarat pentru Associated Press că spitalul are cel puțin 300 de pacienți, precum și personal medical și membri ai familiilor pacienților.

Ordinul a venit în momentul în care locuitorii au raportat că trupele se apropiau de unitate, zeci de familii fiind blocate în casele și adăposturile din jurul spitalului.

O creștere a recunoașterilor

Marea Britanie, Canada și Australia au recunoscut oficial duminică statul palestinian, alăturându-se celor aproape 150 de țări care au făcut deja acest lucru, iar Franța era de așteptat să facă același lucru la Adunarea Generală.

Portugalia s-a alăturat și ea grupului, anunțând recunoașterea sa duminică târziu, de la New York.

Franța și Arabia Saudită speră să profite de reuniunea liderilor mondiali din acest an și de războiul din ce în ce mai îngrozitor din Fâșia Gaza pentru a da un nou impuls căutării unei soluții cu două state la conflictul israelo-palestinian.

Însă eforturile de a promova o soluție cu două state se confruntă cu obstacole majore, începând cu opoziția vehementă din partea Statelor Unite și a Israelului. SUA au împiedicat oficialii palestinieni să participe la Adunarea Generală.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, care se opune statalității palestiniene, a amenințat că va lua măsuri unilaterale ca răspuns — inclusiv, posibil, anexarea unor părți din Cisiordania.