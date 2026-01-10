Armata siriană anunță că și-a încheiat operațiunea din Alep pe fondul ciocnirilor cu kurzii

Forțele armate siriene au anunțat sâmbătă încheierea operațiunile în orașul Alep după ce au cucerit cartierul Sheikh Maksoud, ultima zonă controlată de grupările kurde.

În replică, forțele kurde au transmis într-un comunicat scris că autoritățile de la Damasc nu au capturat cartierul Sheikh Maksoud și că luptele continuă.

Operațiunea a fost declanșată după ce forțele kurde au refuzat să se retragă din cartier, așa cum prevedea un acord de încetare a focului.

Kurzii continuă însă să controleze regiuni extinse din nord-estul Siriei, unde administrează o zonă semi-autonomă.

În urma ciocnirilor recente, cel puțin nouă civili au fost uciși și peste 140.000 de persoane strămutate.

Administrația de tranziție condusă de președintele Ahmed al-Sharaa încearcă să unifice teritoriul sirian sub o singură autoritate, după 14 ani de război civil. Violențele recente au escaladat tensiunile, în condițiile în care grupările kurde se opun noilor autorități și au refuzat, până în prezent, integrarea în noul stat.