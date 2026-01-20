Prima pagină » Știrile zilei » Atenţionare de călătorie în Sicilia din cauza furtunii

Atenţionare de călătorie în Sicilia din cauza furtunii

Autoritățile române au emis o atenționare de călătorie în Sicilia din cauza furtunii. În zonă este cod roșu avertizarea fiind prelungită până miercuri.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
20 ian. 2026, 20:35, Social

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Italiană, Regiunea Sicilia, asupra faptului că Departamentul Național de Protecție Civilă menține, în perioada 20-21 ianuarie 2026, alerta de cod roșu pentru Regiunea Sicilia, unde pe întreg teritoriul regiunii, îndeosebi de-a lungul coastei Mării Ionice, pot avea loc fenomene meteorologice intense.

Sunt așteptate precipitații intense, furtuni și rafale de vânt de până la 120 km/h, care pot cauza inundații de-a lungul râurilor și pârâurilor și alunecări de teren.

MAE recomandă cetăţenilor români să respecte indicațiile autorităților locale, să se informeze din surse oficiale şi să evite deplasarea în zonele în care astfel de fenomene meteorologice le-ar putea afecta siguranța și integritatea personală.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Roma.

