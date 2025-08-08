Aurorele ar putea fi vizibile din 18 state în acest weekend, pe măsură ce furtuna solară se îndreaptă spre Pământ

Experții în meteorologia spațială avertizează că o furtună geomagnetică de intensitate moderată ar putea lovi Pământul vineri sau sâmbătă, 8 sau 9 august, aducând probabil aurore în cerul nordic al Statelor Unite.

Miercuri, 6 august, Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA) a emis o avertizare de furtună geomagnetică și a sugerat că furtuna este probabil asociată cu o recentă erupție solară care a izbucnit dintr-o regiune activă a soarelui, potrivit LiveScience.

Efectele unei astfel de furtuni ar fi gestionabile și s-ar limita la infrastructura tehnologică, a declarat NOAA. Dar, ca bonus pentru observatorii cerului, aurorele ar putea fi vizibile de la New York până în Idaho.

Furtunile geomagnetice sunt perturbări temporare ale magnetosferei Pământului, care provin din vântul solar care pătrunde în spațiul din apropiere. Vânturile lungi, de mare viteză, care se deplasează în direcția opusă câmpului magnetic al Pământului, provoacă adesea cele mai notabile furtuni.

Cele mai mari furtuni geomagnetice sunt asociate cu ejecții de masă coronală (CME), expulzări de miliarde de tone de plasmă din soare. Plasma și câmpul magnetic încorporat în ea ajung de obicei pe Pământ la câteva zile după erupția din soare. Posibila furtună viitoare este prevăzută pe baza unei CME care a avut loc pe 5 august după o erupție solară.

Avertismentul prezice că furtuna va atinge apogeul ca o furtună moderată de categoria G2 pe scara de cinci niveluri a NOAA pentru evaluarea gravității furtunilor geomagnetice. Furtunile de categoria G5 sunt cele mai puternice, precum cea care a lovit Pământul în mai 2024 și a făcut ca aurorele să fie vizibile până în sudul Floridei.

Un val de vânt solar poate provoca modificări în curenții, plasma și câmpurile magnetosferei Pământului, determinând acumularea de particule energetice în ionosferă, partea atmosferei care acționează ca o graniță între Pământ și vidul spațial. Căldura și densitatea suplimentare din ionosferă pot exercita o forță de rezistență asupra sateliților aflați pe orbita joasă a Pământului și pot afecta semnalele radio, ceea ce poate perturba sistemele de navigație care se bazează pe GPS.

Furtunile geomagnetice produc adesea aurore observabile la latitudini neobișnuit de joase. Optsprezece state, până în sudul Dakotei de Sud și Iowa, ar putea avea șansa de a asista la aurora boreală mâine și sâmbătă, prevede NOAA.

Este dificil pentru experți să ghicească exact când va apărea aurora boreală, dar agenția sugerează că cele mai „bune” aurore sunt de obicei vizibile în întuneric, la una sau două ore după miezul nopții. Luna Sturgeon, care răsare pe 9 august la apusul soarelui, ar putea să eclipseze aurorele mai slabe, așa că încercați să stați cu spatele la lună dacă mergeți la vânătoare de aurore în acest weekend.