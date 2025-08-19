Autoritățile dintr-un oraș european instalează adăposturi pentru lilieci pentru a scăpa de țânțari

Municipalitatea din orașul aflat în apropiere de Lyon instalează adăposturi pentru lilieci pentru a combate în mod natural țânțarii, potrivit Le Figaro. Liliecii sunt prădători ai țânțarilor și autoritățile locale speră că astfel vor combate proliferarea acestora. Adăposturile au fost instalate de luni în șapte școli într-o investiție de 10.000 de euro.

„Într-o singură noapte, un liliac poate captura câteva sute de insecte pentru a se hrăni cu ele, reducând astfel prezența lor fără utilizarea de substanțe chimice”, au explicat edilii.

Liliecii sunt o specie protejată. Adăposturile sunt fabricate din lemn și ciment și au fost atașate de fațadele școlilor, la o înălțime de peste trei metri.

Măsuri de tip COVID-19, luate pentru noul virus din China

După ce a luptat mai bine de cinci ani împotriva virusului mortal COVID-19, China se confruntă acum cu o creștere bruscă a cazurilor de infecție cu virusul Chikungunya, anunță de TheHealthSite. Potrivit rapoartelor, virusul se răspândește rapid în țară.

Oficiali chinezi au declarat presei: „Autoritățile sanitare din provincia Guangdong, în sudul Chinei, duc un război împotriva țânțarilor, ca răspuns la o epidemie de virus Chikungunya, care a îmbolnăvit mii de persoane cu febră, erupții cutanate și dureri articulare inexplicabile în ultima lună.”