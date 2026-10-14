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Autostrada Moldovei: Lotul 1 Bacău – Pașcani se apropie de 70%. De ce depinde deschiderea în 2026

Lucrările pe lotul 1 al Autostrăzii Bacău – Pașcani (A7), între Săucești și Trifești, au ajuns la un stadiu de execuție de aproape 70%, iar finalizarea segmentului ține de asigurarea finanțării necesare și de condițiile meteorologice din următoarele luni.
Autostrada Moldovei: Lotul 1 Bacău - Pașcani se apropie de 70%. De ce depinde deschiderea în 2026
Radu Mocanu
14 oct. 2026, 16:40, Economic
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Lotul 1 al Autostrăzii Bacău – Pașcani (A7) se apropie de 70%!”, a anunțat Cristian Pistol, directorul CNAIR, printr-un mesaj publicat pe Facebook. 

Oficialul a anunțat că pe lotul respectiv, cu o lungime de 30,3 kilometri, constructorul, UMB, a mobilizat 500 de muncitori și 350 de utilaje în vederea finalizării lucrărilor până la finalul anului. 

În prezent, echipele constructorului lucrează la structura rutieră, poduri și spațiile de servicii. De asemenea, sunt în desfășurare lucrări pentru montarea sistemelor inteligente de transport (ITS), instalarea parapetelor de protecție și realizarea marcajelor rutiere.

Tronsonul Săucești – Trifești a beneficiat de finanțare europeană prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) până la 31 august 2026. Pentru lucrările rămase, finanțarea trebuie asigurată de la bugetul de stat, autoritățile responsabile făcând solicitările necesare. 

Pistol a mai subliniat că deschiderea circulației pe acest lot în 2026 depinde în mare măsură de asigurarea fondurilor, dar și de evoluția condițiilor meteo. 

Valoarea contractului pentru lotul 1 al Autostrăzii Bacău – Pașcani este de 1,638 miliarde de lei, fără TVA.

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