Bărbat reținut pentru pornografie infantilă. Acesta avea peste 400 de materiale pornografice cu minori

Potrivit procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, aceștia au reținut, joi, un bărbat în vârstă de 51 de ani.

Acesta este „cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă”.

Conform autorităților, „în perioada cuprinsă între 2020 și iunie 2026, inculpatul a accesat site-uri care conțin materiale pornografice cu minori. Ulterior, a descărcat și stocat în telefoanele sale mobile imagini cu minori aflați în ipostaze sexuale explicite”.

În urma perchezițiilor realizate de autorități, „au fost găsite și ridicate mai multe dispozitive de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă. Ulterior, în urma percheziției informatice au fost identificate 446 fișiere foto și video. Acestea conțineau materiale pornografice cu minori”.

Vineri, „a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj. Acesta a fost sesizat cu propunerea de arestarea preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova”, au mai transmis procurorii.