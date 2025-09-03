Băuturile energizante populare vor fi interzise pentru persoanele sub 16 ani în Anglia

Băuturi precum Red Bull, Monster, Relentless și Prime vor fi interzise, vânzarea băuturilor energizante care conțin mai mult de 150 mg de cofeină pe litru fiind ilegală pentru persoanele sub 16 ani.

„Băuturile energizante cu conținut ridicat de cofeină nu au ce căuta în mâinile copiilor”, a declarat Katharine Jenner, directoarea Obesity Health Alliance, care susține interdicția.

„Este o măsură de bun simț, bazată pe dovezi, menită să protejeze sănătatea fizică, mintală și dentară a copiilor”, a adăugat ea.

Potrivit miniștrilor, interdicția ar putea preveni obezitatea la până la 40.000 de copii și va contribui la prevenirea problemelor precum tulburările de somn, anxietatea crescută și lipsa de concentrare, precum și la combaterea rezultatelor școlare slabe, potrivit Independent.

Băuturile răcoritoare cu conținut redus de cofeină, precum Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Diet Coke și Pepsi, nu sunt afectate, la fel ca și ceaiul și cafeaua.

Băuturile energizante depășesc limita

Cu toate acestea, băuturile energizante cu conținut ridicat de cofeină, precum Red Bull, Monster, Relentless și Prime, ar depăși limita.

O ceașcă de cafea conține aproximativ 80-100 mg de cofeină, ceaiul aproximativ 40 mg, iar o cutie de Coca-Cola de 330 ml conține 33 mg. Cu toate acestea, o cutie de Red Bull conține 80 mg la 250 ml, iar Monster conține 160 mg de cofeină la 500 ml.

Multe băuturi energizante conțin, de asemenea, cantități mari de zahăr: o cutie de 250 ml de Red Bull conține 27 g de zahăr, o cutie de 500 ml de Monster conține 55 g de zahăr, iar Relentless conține 19 g la 500 ml.

NHS recomandă adulților să nu consume mai mult de 30 g de zahăr adăugat pe zi și avertizează că un consum excesiv poate duce la creșterea în greutate și apariția cariilor dentare. În același timp, un consum excesiv de cofeină, în special peste 400 mg pe zi, poate provoca anxietate, insomnie, neliniște, dureri de cap și tulburări stomacale.

Se estimează că aproximativ 100.000 de copii consumă cel puțin o băutură energizantă cu conținut ridicat de cofeină în fiecare zi.

Etichete de avertizare

În prezent, băuturile care conțin mai mult de 150 mg de cofeină pe litru trebuie să poarte etichete de avertizare care să indice că nu sunt recomandate copiilor, iar marile supermarketuri, inclusiv Tesco, Sainsbury’s, Waitrose, Morrisons și Asda, au încetat deja vânzarea acestor băuturi către tineri.

Cu toate acestea, Ministerul Sănătății a declarat că cercetările sugerează că unele magazine mai mici continuă să le vândă copiilor.

Secretarul pentru sănătate Wes Streeting a declarat: „Cum putem să ne așteptăm ca copiii să aibă rezultate bune la școală dacă consumă zilnic echivalentul a două espresso?”.

Băuturile energizante pot părea inofensive, dar somnul, concentrarea și starea de bine a copiilor de astăzi sunt afectate, iar variantele cu conținut ridicat de zahăr le afectează dinții și contribuie la obezitate.

„Ca parte a planului nostru de schimbare și trecere de la tratament la prevenire, acționăm în urma preocupărilor părinților și profesorilor și abordăm direct cauzele principale ale sănătății precare și ale rezultatelor școlare slabe.

„Prin împiedicarea magazinelor să vândă aceste băuturi copiilor, contribuim la construirea bazelor pentru generații viitoare mai sănătoase și mai fericite”.

Se strâng dovezi

O consultare va avea loc pe o perioadă de 12 săptămâni pentru a colecta dovezi de la experți în sănătate și educație, comercianți cu amănuntul, producători, lideri locali responsabili cu aplicarea legii și publicul larg.

„Aceste băuturi sunt inutile, dăunătoare și nu ar fi trebuit să fie niciodată atât de ușor accesibile copiilor”, a declarat dr. Kawther Hashem, șefa departamentului de cercetare și impact al Action on Sugar, Queen Mary University of London.

Ea a adăugat: „Zaharurile libere din aceste produse cresc riscul de obezitate, diabet de tip 2 și carii dentare, în timp ce conținutul ridicat de cofeină poate dăuna sănătății mentale și bunăstării tinerilor. Prin asigurarea aplicării interdicției în automatele de vânzare și magazinele de proximitate, guvernul are șansa de a elimina lacunele și de a face această politică eficientă”.

Gavin Partington, director general al British Soft Drinks Association, a declarat că firmele nu comercializează și nu promovează băuturile către persoanele sub 16 ani.

El a adăugat: „Membrii noștri au fost pionieri în autoreglementare prin codul nostru de practică privind băuturile energizante, în vigoare de mult timp.

Membrii noștri nu comercializează și nu promovează vânzarea de băuturi energizante către persoanele sub 16 ani și etichetează toate băuturile cu conținut ridicat de cofeină ca fiind „nerecomandate copiilor”, în conformitate cu spiritul acestui cod.

Ca în cazul tuturor politicilor guvernamentale, este esențial ca orice reglementare viitoare să se bazeze pe o evaluare riguroasă a dovezilor disponibile”.