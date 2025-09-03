Bolojan: România nu are capacitate financiară pentru A8 în următorii ani

Întrebat la Europa FM, miercuri, Ilie Bolojan a fost direct în privința Autostrăzii A8: „În ceea ce privește autostrada A8, deci trecerea Carpaților spre Transilvania, sunt rezervat și nu dau informații care după aceea nu se verifică, că vom avea finanțare în următorul an doi.”

Motivul principal îl reprezintă supracontractarea masivă a proiectelor de infrastructură. „Gândiți-vă că avem bani din fonduri europene pe acest program PNRR de 5 miliarde de euro și am supracontractat proiecte de 19,5 miliarde de euro. Ori doar acoperirea acestei supracontractări înseamnă 15 miliarde de euro”, a explicat premierul.

Bolojan a subliniat că România pur și simplu nu are capacitatea financiară să demareze noi lucrări: „Pentru că am atacat prea multe tronsoane de autostradă, de drumuri expres, nu avem capacitatea să începem noi lucrări și dacă cineva spune că vom începe și alte lucrări, fără să oprim ceva din ce a început, minte, pentru că nu avem această capacitate financiară și e mult mai corect să le spunem asta oamenilor.”

În privința estimărilor pentru debutul lucrărilor la A8, premierul s-a arătat prudent. „Estimez A8 în următorii ani începerea lucrărilor, dar mi-e greu să vă spun când vor începe efectiv”.