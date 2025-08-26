Botswana declară stare de urgență națională în domeniul sănătății publice

Președintele Duma Boko a făcut anunțul într-un discurs televizat luni, prezentând un plan de milioane de dolari pentru a remedia lanțul de aprovizionare, care implică supravegherea militară.

Gestionarea penuriei va fi „foarte sensibilă la prețuri, din cauza resurselor noastre financiare limitate”, a declarat el națiunii.

Economia Botswanei, care are o populație de 2.5 milioane de locuitori, a fost afectată de o recesiune pe piața internațională a diamantelor, deoarece e ste unul dintre cei mai importanți producători de diamante din lume. Această presiune, alimentată și mai mult de reducerea ajutorului din partea SUA, a dus la niveluri ridicate de șomaj și sărăcie, potrivit rapoartelor mass-media, potrivit BBC.

„Lucrările vor continua fără întrerupere până când întregul lanț valoric al achizițiilor va fi reparat”, a declarat Boko în discursul său, anunțând că ministerul finanțelor a aprobat 18.3 milioane de dolari în fonduri de urgență.

O economie dependentă de diamante

Președintele, un avocat în vârstă de 55 de ani format la Harvard, a intrat în istorie când partidul său, Umbrella for Democratic Change (UDC), a câștigat alegerile de la sfârșitul anului trecut, învingând partidul care guvernase timp de 58 de ani.

Înainte de a prelua funcția, el a declarat că principalul său obiectiv va fi redresarea unei economii prea dependente de diamante.

La începutul acestei luni, Ministerul Sănătății din țară a declarat că se confruntă cu „provocări semnificative”, printre care lipsa medicamentelor și datorii de peste 55.2 milioane de lire sterline.

Cea mai mare parte a acestor datorii se datora pacienților internați în spitale private pentru servicii care nu erau disponibile în sistemul public.

Lipsa de medicamente menționată de ministrul sănătății, dr. Stephen Modise, includea medicamente și consumabile pentru tratarea cancerului, HIV și tuberculozei, printre altele.

Înainte de reducerea ajutorului acordat de SUA de către președintele Donald Trump, SUA finanțau o treime din eforturile Botswanei de combatere a HIV, potrivit UNAIDS.

Ministerul Sănătății a suspendat temporar și trimiterile pentru operații elective și afecțiuni medicale neurgente ca urmare a acestor provocări, inclusiv operațiile de transplant de organe.

Cu toate acestea, guvernul a rămas optimist.

„Nu am nicio îndoială că în curând, foarte curând, vom depăși această situație. Cu siguranță nu este ceva insurmontabil”, a declarat dr. Modise.

Ca parte a eforturilor de distribuție ale armatei, primele camioane urmau să părăsească capitala, Gaborone, luni și să ajungă în zonele îndepărtate până seara, a raportat agenția de știri Reuters.

Agenția ONU pentru copii (Unicef) a solicitat „măsuri urgente” în țară pentru „a proteja sănătatea și viitorul fiecărui copil din Botswana”.

Aceasta a menționat că „malnutriția este o luptă zilnică” în orașul D’Kar, afirmând că „apelul președintelui subliniază ceea ce observăm pe teren”.