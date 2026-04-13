Britney Spears s-a internat voluntar într-un centru de reabilitare. Probleme cu alcoolul și drogurile

Britney Spears a decis să intre într-un centru de reabilitare specializat, relatează TMZ.
Sorina Matei
13 apr. 2026, 14:02, Știri externe

Britney Spears a decis să intre într-un centru de reabilitare specializat. Acest lucru s-a întâmplat la o lună după ce cântăreața a fost arestată pentru conducere sub influența alcoolului. Potrivit TMZ, care citează surse, prietenii au reușit să o convingă să urmeze un tratament.

Spears s-a internat voluntar într-un centru de reabilitare „undeva în Statele Unite”.

Britney are probleme cu drogurile – în special cu Adderall – și cu alcoolul de ani de zile. În timpul numeroaselor sale călătorii în Mexic, și-a asigurat totodată refacerea stocului de Adderall, relatează TMZ.

Potrivit unei surse TMZ, Britney Spears „își dă seama că a ajuns la punctul în care poate ceda”.

În plus, cântăreața consideră că tratamentul „va fi luat în considerare în instanță” pentru condamnarea sa pentru conducere sub influența alcoolului și, prin urmare, ia procesul „în serios”. Reabilitarea durează de obicei aproximativ 30 de zile, dar poate fi prelungită.

Între timp, TMZ notează că cântăreața a fost internată la reabilitare de mai multe ori înainte, dar a părăsit tratamentul după doar câteva zile.

Britney Spears a fost arestată de ofițerii de la Patrula Rutieră la începutul lunii martie, în apropierea casei sale din Westlake Village, California. Conducea ilegal și depășea limita de viteză. Un test de sânge a relevat prezența alcoolului și a drogurilor. Înfățișarea ei la Tribunalul Județean Ventura este programată pentru 4 mai.

