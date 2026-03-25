Bucureștiul, scos din cursa pentru găzduirea unei agenții importante a UE. Finala se joacă între Macron și Meloni

Noua Autoritate Vamală a Uniunii Europene, o instituție care va coordona controlul importurilor în blocul comunitar, de la produse neconforme până la droguri ilegale, a atras interesul mai multor state membre. Agenția va avea aproximativ 250 de angajați și este considerată un proiect important pentru securitatea și economia UE, potrivit Politico.

În cursa pentru găzduirea acestei instituții au intrat nouă orașe europene, inclusiv București, alături de Haga, Malaga, Varșovia, Zagreb, Porto și Liège. Toate aceste candidaturi au fost respinse în etapele preliminare.

Decizia finală se va lua între Lille și Roma, după ce ambele orașe au fost susținute atât de reprezentanții guvernelor din UE, cât și de Parlamentul European. Procesul a intrat într-o rundă finală de vot, în care ambasadorii celor 27 de state membre și europarlamentarii desemnați încearcă să ajungă la un acord.

Competiția a fost marcată și de tensiuni politice. Deși Partidul Popular European domină scena politică europeană, nu a reușit să ducă un oraș dintr-un stat condus de această familie politică în finală. În schimb, Franța și Italia, prin Lille și Roma, au ajuns în ultimul act.

Potrivit unor surse, o parte dintre europarlamentarii Partidului Popular European ar fi schimbat votul în ultimul moment în favoarea Romei, pentru a împiedica o victorie directă a orașului Lille.

Miza este una importantă: orașul care va câștiga va deveni sediul unei agenții europene strategice, cu angajați bine plătiți și influență directă asupra modului în care sunt controlate importurile în Uniunea Europeană.

Nu este pentru prima dată când astfel de decizii stârnesc competiții intense între statele membre. În trecut, agenții europene importante au fost stabilite în urma unor negocieri tensionate, cum a fost cazul Agenției Europene a Medicamentului, care a ajuns la Amsterdam.

Pentru România, eliminarea Bucureștiului din cursă reprezintă o nouă oportunitate ratată de a atrage o instituție europeană importantă, cu impact economic și de imagine.