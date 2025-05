Călin Georgescu rupe tăcerea după o lungă perioadă. Ce mesaj a transmis 

„Tăcerea este plină de cuvinte care mocnesc în suflet și în gânduri. Am tăcut că am vrut să vă ascult. Dar am auzit doar zgomotele celor care răcnesc la noi. Ne dau ordine gândindu-se doar la bunăstarea lor. Trăim într-o falsă democrație”, a spus Georgescu la începutul mesajului său.

Într-un discurs de peste opt minute, Călin Georgescu a criticat starea actuală a societății românești, susținând că românii trăiesc într-o „falsă democrație” și sunt conduși de oameni interesați doar de propria bunăstare.

Acesta a vorbit despre inegalitatea socială și contrastele dintre viața modestă a unor familii și luxul afișat de altele, fără a face referire la cineva anume.

„În timp ce bunicile cârpesc aceeași vechi pantaloni ai nepoților ai căror părinți sunt plecați peste hotare, am văzut cum unii cereau blugi, banane și vacanțe scumpe în străinătate. Foarte bine, să fie, dar și pentru cei care nu își permit o pereche nouă de blugi.”

De asemenea el mai susține că orice voce care contrazice direcția actuală este marginalizată și etichetată. În finalul mesajului, a facut apel la credință, demnitate și la legătura cu pământul.

„În aceste vremuri avem obligația de a deschide ochii, de a distinge între bine și rău. Stăpânii sunt speriați pentru că sclavii își cer libertatea. Fiecare cerință de normalitate este înăbușită prin falsuri, intimidare, forță. Cei care nu sunt de acord cu sistemul sunt numiți extremiști și pleava societății. Extremiștii nu vorbesc despre Dumnezeu și întrebarea este: cine sunteți voi? De fiecare dată când vorbim de pace, iubire, Dumnezeu, asistăm la exorcizarea voastră. Acum trăim adevărata încercare a credinței. Puternici sunt cei care rămân drepți precum stejarul care știe că trebuie să reziste, că furtunile trec. Așa este și neamul nostru, puternic precum stejarul. Rădăcinile ne țin legați de pământul pe care îl slujim. Nu oamenii trebuie slujiți, ci pământul nostru sfânt. Să dovedim că suntem unici și că suntem stăpânii propriului nostru destin. Suntem urmașii celor credincioși care au biruit, chiar dacă lupta nu a fost nici ușoară, nici dreaptă. Adevărul a fost dintotdeauna viu și el a înviat poporul nostru”, a conchis Georgescu.

Mesajul lui Călin Georgescu face parte din registrul tipic al acestuia, fără a avea nimic în plus față de discursurile simbolice și critice legate de sistem, fără a menționa direct partide, nume de politicieni sau inițiative specifice. Rămâne de văzut dacă această intervenție va fi urmată de alte poziții sau implicări publice mai concrete.