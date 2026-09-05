Căutat de polițiști, după ce nu a oprit la semnalul autorităților și și-a abandonat mașina. Vehiculul ar fi furat din Bulgaria

Potrivit IPJ Mehedinți, sâmbătă, în jurul orei 15:30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Strehaia au efectuat un semnal regulamentar de oprire a unui autoturism, înmatriculat în Bulgaria.

Însă, conducătorul auto nu s-a conformat.

Și-a abandonat mașina

Ulterior, autoturismul a fost abandonat în zona unei păduri.

Pentru a găsi șoferul, un bărbat de 26 de ani, cetățean al Republicii Moldova, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, cu sprijinul polițiștilor din cadrul inspectoratelor de poliție județene Dolj, Gorj și Caraș-Severin, al polițiștilor din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Mehedinți și al jandarmilor mehedințeni, desfășoară activități de căutare în zona în care autoturismul a fost abandonat.

Un elicopter al MAI, trimis pentru căutarea bărbatului

Conform autorităților, pentru găsirea bărbatului participă și un elicopter din cadrul Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne.

Din verificările efectuate până în prezent, a rezultat că „autoturismul ar fi fost sustras de pe teritoriul Bulgariei”.

La acest moment, activitățile sunt în desfășurare. Polițiștii efectuează verificări, pentru stabilirea întregii situații de fapt și depistarea persoanei în cauză.