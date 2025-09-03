Ce este energia ”fantomă”? Explicația consumului ascuns de energie electrică din propriile case

Această energie electrică irosită reprezintă aproximativ 5% până la 10% din consumul de energie al gospodăriei, în funcție de factori precum vechimea echipamentelor, potrivit lui Alexis Abramson, decanul Columbia Climate School.

„Energia fantomă depinde de ce tip de sisteme aveți și cât de mult s-au îmbunătățit acestea de-a lungul timpului”, a spus Abramson.

De exemplu, televizoarele conectate la internet și dotate cu funcții inteligente de activare care le permit să interacționeze cu telefoanele și alte dispozitive pot consuma până la 40 de wați de energie în timpul orelor din zi în care televizorul ar fi în mod normal oprit, potrivit lui Matt Malinowski, directorul programului pentru clădiri al American Council for an Energy-Efficient Economy. Aceasta este o cantitate de aproape 40 de ori mai mare decât cea consumată de un televizor obișnuit, potrivit AP.

„Vestea bună este că au existat eforturi noi și reînnoite pentru a aborda această problemă”, a spus Malinowski.

El a spus că susținătorii și producătorii au ajuns la un acord voluntar care vizează reducerea cantității de energie consumată de televizoarele inteligente atunci când sunt în modul de așteptare.

Impactul este semnificativ

Energia fantomă contribuie la schimbările climatice, deoarece energia consumată de dispozitivele neutilizate poate crește cererea de energie electrică din surse care eliberează emisii care încălzesc planeta.

Aidan Charron, director asociat al Global Earth Day, a declarat că, deși cantitatea poate părea mică atunci când o persoană se uită la factura individuală de utilități, impactul asupra mediului al energiei fantomă este semnificativ atunci când este multiplicat la nivelul tuturor locuințelor din țară.

„Faceți un mic pas și deconectați aparatele pe care nu le utilizați”, a spus Charron. „Veți economisi bani și veți reduce emisiile pe termen lung”.

Ce puteți face

Unele dintre principalele cauze ale consumului de energie sunt aparatele care sunt conectate constant la electricitate, cum ar fi cele cu ceas.

„Aveți într-adevăr nevoie ca cuptorul cu microunde să vă indice ora sau puteți să îl deconectați de la priză când nu îl utilizați?”, a spus Charron.

Deși deconectarea aparatelor poate părea o sarcină grea, aceasta contribuie semnificativ la reducerea emisiilor.

Charron recomandă să începeți cu pași mici, cum ar fi deconectarea încărcătoarelor pentru telefoane și alte dispozitive odată ce bateria este complet încărcată. Următorul pas este trecerea la alte aparate, cum ar fi deconectarea unei lămpi nefolosite.

Dacă deconectarea pare prea dificilă, verificarea regulată a setărilor și dezactivarea oricărei funcții suplimentare pe care nu o utilizați și care ar putea consuma energie vă poate ajuta, de asemenea. De exemplu, televizoarele inteligente au adesea funcții opționale care pot fi dezactivate, astfel încât televizorul să nu recepționeze semnale de la alte dispozitive în modul standby.

„Dacă nu le utilizați, nu obțineți niciun beneficiu, dar plătiți prețul și creșteți consumul de energie”, a spus Malinowski.

Cum acțiunile individuale pot face diferența

Persoanele fizice tind, de asemenea, să ia măsuri mai durabile, cum ar fi deconectarea dispozitivelor, odată ce află ce pot face pentru a reduce în mod eficient emisiile gospodăriei lor.

Aceste acțiuni ar putea contribui la reducerea emisiilor din SUA cu aproximativ 20% pe an, ceea ce echivalează cu aproximativ 450 de tone (408 tone metrice) de dioxid de carbon, potrivit lui Jonathan Gilligan, profesor de științe ale pământului și mediului la Universitatea Vanderbilt.

Alegerile pe care indivizii le fac în viața de zi cu zi se adună, a spus Gilligan, în principal din cauza contribuției populației SUA la emisiile directe de gaze cu efect de seră.

„Întrebarea este: ce putem face pentru a încerca să rezolvăm această problemă?”, a spus Gilligan. „Consumul fantomă de energie este o parte a acestei probleme”.

Cu cât indivizii își reduc amprenta ecologică, cu atât este mai probabil ca și alții să le urmeze exemplul și, în cele din urmă, aceste acțiuni pot deveni norme sociale, potrivit lui Gilligan, deoarece indivizii nu vor să se simtă iresponsabili.

„Psihologii consideră că acest efect este real. Dacă oamenii văd că alții iau măsuri pentru a-și reduce emisiile de gaze cu efect de seră, vor dori să facă același lucru”, a spus Giligan.

Când vine vorba de alegerile zilnice, oamenii pot crede că ceea ce fac nu are o influență semnificativă. Dar ceea ce tind să treacă cu vederea este modul în care îi influențează pe cei din jur prin alegerea unui stil de viață mai durabil.

Impactul poate fi mult mai puternic decât își dau seama mulți oameni, a spus Gilligan.