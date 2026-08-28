Ce este hipermobilitatea, boala puțin cunoscută ce rămâne de multe ori nediagnosticată

Tulburările de spectru de hipermobilitate (HSD) sunt afecțiuni ale țesutului conjunctiv.

Potrivit BBC, acestea cauzează hipermobilitate articulară, atunci când articulațiile au o gamă de mișcare mai mare decât cea normală.

Ce este hipermobilitatea

Din cauza colagenului redus dintre țesuturile conjunctive, mușchii trebuie să depună mai mult efort pentru a menține articulațiile stabile. Acest lucru duce la oboseală și durere, precum și la stângăcie.

HSD poate provoca, de asemenea, simptome gastrointestinale, deoarece țesutul conjunctiv din sistemul digestiv este mai elastic.

Au fost stabilite și legături între HSD și neurodiversitate, cum ar fi autismul și ADHD, potrivit sursei.

Unele persoane au și sindromul Ehlers-Danlos hipermobil (hEDS). Boala este diagnosticată prin căutarea hipermobilității și a țesutului conjunctiv defect în tot corpul, precum și a problemelor musculo-scheletice, cum ar fi luxațiile.

Conform cercetării realizate de Universitatea din Edinburgh, multe persoane rămân nediagnosticate.

Unele persoane așteaptă ani întregi pentru un diagnostic

Studiul a constatat că pacienții cu hEDS și HSD din Marea Britanie au așteptat în medie între 19 și 21,7 ani pentru a primi un diagnostic.

Diagnosticarea acestei boli este complicată de faptul că Institutul Național pentru Excelență în Sănătate și Îngrijire nu are un ghid clinic dedicat și independent pentru diagnostic, mai arată sursa citată.

Jessica Eccles, cercetătoare în domeniul interacțiunilor creier-corp și al hipermobilității, spune că diagnosticul poate fi o „loterie poștală în ceea ce privește locul în care te afli și oportunitățile de evaluare pe care le ai la dispoziție”.

Ea adaugă că HSD și hEDS par să afecteze mai mult femeile.

„Știm că sănătatea femeilor nu este neapărat la fel de bine documentată ca problemele care afectează bărbații”, a spus ea.

Studiul a constatat că mai puțin de o treime dintre cei diagnosticați au declarat că medicul lor de familie a inițiat tratamentul pentru această tulburare. Mai mult, doar 13% au avut acces la un „medic cu experiență”.

Simptomele pot fi agravate de stres

Cercetările sugerează că simptomele HSD se pot agrava sau pot ieși la iveală după un factor de stres, spune Dr. Eccles. Aceasta ar putea fi pubertatea sau menopauza, iar unele studii sugerează o legătură cu Covid.

Asta înseamnă că o persoană ar putea trăi o mare parte din viață cu articulații flexibile, dar ar putea apărea un „factor de stres extern din mediul înconjurător”, care ar putea agrava situația.

Există modalități de a trata HSD, spune Dr. Eccles, dar nu există o „soluție magică unică”. Fizioterapia poate fi utilă, în timp ce pentru alte persoane exerciții ușoare, cum ar fi înotul, pot fi benefice.