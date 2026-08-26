Semnal de alarmă în cuplu. Ce este phubbing-ul și cum se combate

Euronews explică ce este phubbing-ul și cum se stabilesc limite sănătoase.

Viața digitală a adus în relații întrebări pe care generațiile anterioare nu le cunoșteau. Unul dintre parteneri poate fi mereu activ pe rețelele sociale, în timp ce celălalt preferă discreția. Diferențele acestea influențează direct modul în care cuplul gestionează confidențialitatea online.

Fenomenul cel mai vizibil este „phubbing-ul”, adică ignorarea partenerului pentru a te uita la telefon. Un concept înrudit, „technoference”, descrie orice întrerupere a timpului de cuplu provocată de apeluri, mesaje sau notificări.

Un studiu din 2025, publicat în Human Behavior and Emerging Technologies, a măsurat obiceiurile reale ale cuplurilor. Respondenții foloseau telefonul 27% din timpul petrecut alături de partener. Aproape 86% dintre ei atingeau telefonul zilnic în prezența partenerului.

Phubbing. Obiceiul digital care erodează liniștea cuplurilor

Utilizarea frecventă a telefonului lângă partener a fost asociată cu o satisfacție mai scăzută în cuplu. Studiul a mai indicat o colaborare parentală mai slabă și niveluri mai ridicate de depresie, mai ales în rândul femeilor. Tehnologia rămâne totuși și un sprijin real, util pentru organizarea timpului împreună sau pentru menținerea legăturii la distanță.

Partajarea locației rămâne un subiect sensibil. Potrivit unui raport Civic Science, aproximativ 52% dintre americani își împărtășesc locația cu partenerul. Alte tensiuni apar în jurul etichetării în fotografii, al statutului public al relației sau al accesului la dispozitivele celuilalt.

Platforma Love Respect recomandă o discuție deschisă despre ce simte fiecare confortabil să împărtășească online. Regulile clare pentru rețelele sociale și opțiunile de partajare temporară a locației pot reduce tensiunile. Codurile de acces separate rămân, de asemenea, o formă acceptată de autonomie personală.

Dacă discuția devine tensionată, o pauză scurtă ajută mai mult decât insistența. Consilierea de cuplu rămâne o opțiune atunci când dezacordul persistă. Nimeni nu ar trebui să se simtă presat să își schimbe obiceiurile digitale sau să împărtășească parole împotriva voinței sale.